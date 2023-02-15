Війська РФ можуть взяти 1-2 невеликих міста на Донбасі, але в цілому провалять наступ - CNN

Реальність не виправдовує очікування агресора Росії щодо наступу на Донбасі, проте окупанти готові відправити ще більше військ на захоплення територій.

Окупанти Росії не зможуть досягти прориву на Донбасі - ЗМІ / Колаж Міноборони РФ, 36-та ОМБП

Країна-окупант Росія покладала великі надії на свій новий наступ на Донбасі, однак реалії відрізняються від планів окупантів. На Заході вважають, що вони навряд чи зможуть добитися великих успіхів, оскільки не вирішили свої попередні проблеми. Втім, Москва готова кинути ще більше сил для захоплення територій. Максимум, що можуть зробити окупанти – взяти 1-2 невеликих міста в регіоні.

У матеріалі CNN йдеться про те, що Сполучені Штати і країни-союзники скептично оцінюють здатність російської окупаційної армії здійснити прорив під час нового наступу на сході України.

"Ймовірно, це скоріше амбітно, ніж реалістично", - вважає один з високопоставлених американських військових чиновників.

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Британський чиновник сказав, що війська РФ навряд чи доб'ються кращої організації своїх сил, тому їм не вдасться серйозно просунутися. При цьому вони готові відправити ще більше військ на війну проти України.

Також вказується, що незважаючи на тривогу Києва з приводу нового наступу російських загарбників, українська держава також скептично ставиться до можливостей ворога.

"Вони зібрали достатньо сил, щоб взяти один або два невеликих міста на Донбасі, але це все... Не вражає в порівнянні з почуттям паніки, яке вони намагалися створити в Україні", - підкреслив український дипломат.

Наступ Росії на Донбасі

У Головному управлінні розвідки Міноборони раніше повідомили, що агресор Росія не готова до широкомасштабного наступу до річниці свого нападу на всю Україну. За даними розвідників, у ворога немає потрібних ресурсів. Окупанти спробують атакувати на Донбасі, щоб добитися хоча б якихось тактичних успіхів.

Журналісти The New York Times написали, що окупанти РФ готують десятки тисяч солдатів, щоб спробувати оточити ЗСУ на Донбасі. Для відволікання уваги росіяни можуть відкрити другий фронт з ударом у Харківській та Сумській областях.

В Інституті вивчення війни вважають, що наступ Росії на Донбасі ускладнений недостатнім рівнем підготовки підрозділів окупантів. Більшість кадрів - це мобілізовані. У якості прикладу вони акцентували увагу на невдалій атаці росіян під Вугледаром, де бійці ЗСУ розгромили 155-ту бригаду морської піхоти окупантів.

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Війна Росії проти України: