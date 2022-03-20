"Більше 2 500 тіл вже поїхали додому": в Гомель колонами звозять поранених і вбитих солдатів Путіна

З білоруського міста в Росію вже вивезли понад 2 500 трупів.
Українські військові знищувати російських окупантів. Однак деяким ворогам все ж вдається вижити.
З важкими пораненнями окупантів колонами вивозять до Білорусі, пише nexta_live.
Місцеві ЗМІ оприлюднили відеозапис, як навмисто з "трьохсотими" їдуть дорогами Гомеля.
У той же час повідомляють про те, що з білоруського міста в Росію вже вивезли понад 2 500 трупів.
Втрати Росії у війні проти України
Росія вранці 24 лютого почала повномасштабну війну проти України. З першої доби ЗСУ та територіальна оборона нещадно знищують ворожі війська та техніку.
Генштаб опублікував загальні бойові втрати противника станом 19 березня:
- особового складу - близько 14 400 осіб;
- танків - 466 одиниць;
- бойових броньованих машин - 1 470 одиниць;
- артилерійських систем - 213 одиниць;
- РСЗВ - 72 одиниці;
- засоби ППО - 44 одиниці;
- літаків - 95 одиниць;
Війна в Україні 2022
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.
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