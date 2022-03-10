Пів Росії приймає "вантаж 200" з України: куди звозять трупи окупантів

Окупанти зазнають колосальних втрат в Україні, але офіційна Москва приховує реальну картину.
Як мінімум 39 російських регіонів, згідно з офіційними даними, отримали з України тіла загиблих військових.
"Міноборони Росії в перший і єдиний раз заявило про втрати 2 березня. Тоді, через тиждень після вторгнення, військове відомство відзвітувало про загибель 498 військовослужбовців. Відтоді нові дані не публікувалися", - йдеться в матеріалі російської служби BBC.
Зазначається, що про загиблих на війні в Україні регулярно повідомляє влада російських регіонів, називаючи при цьому імена, прізвища та звання. Першим був глава Дагестану Сергій Меліков - 26 лютого він висловив співчуття родині офіцера Нурмагомеда Гаджімагомедова.
За підрахунками ВВС, регіональна влада повідомила про загибель як мінімум 71 людини, в більшості випадків назвавши їх імена.
читайте такожКонтрудар ЗСУ: сили окупантів розбили під Києвом, ворог зазнавав втрат"З цих даних випливає, що "вантаж 200" прийшов як мінімум в 39 регіонів. Всього в Росії 83 суб'єкти Федерації, не рахуючи анексованих Криму і Севастополя. Найбільше визнаних втрат - у Бурятії, голова якої повідомив про вісім загиблих. Більшість інших регіонів визнали загибель одного-двох осіб", - зазначають журналісти.
Як повідомляв Главред, Міноборони Росії визнало, що застосовує на території України систему залпового вогню ТОС-1, що використовує термобаричні боєприпаси. Використання такої зброї суперечить міжнародному праву щодо правил і звичаїв ведення війни.
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