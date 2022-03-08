Трупи в підвалах і на вулицях, а живих не випускають з будинків: окупанти довели Київщину до катастрофи

Окупанти довели Київщину до гуманітарної катастрофи/ facebook.com/mvs.gov.ua

В Ірпені, Ворзелі, Бучі, Гостомелі, Забуччі та Михайлівці-Рубежівці Київської області склалася гуманітарна катастрофа.

Війська РФ не дозволяють місцевим жителям виходити з дому, а "Червоному Хресту" - прибирати трупи, повідомили в МВС України.

"Іноді людські будинки обстрілюються окупантами з різних видів зброї. За Ірпінь ведуться бої. Війська РФ розбомбили Ірпінську міську поліклініку і новий медичний центр, медперсонал і деяку медичну техніку вдалося евакуювати. Частину медикаментів і раніше ввезеної гуманітарки захопили окупанти",- йдеться в повідомленні.

Меру Ірпеня війська РФ погрожували вбивством і вимагали здати Ірпінь, але Ірпінь не здається.

читайте також"Постійно ведуться бої, але ми не відступаємо": що зараз відбувається на підходах до Києва"У всіх перерахованих вище населених пунктах відсутній мобільний зв'язок, світло, водопостачання. Через пожежі у багатьох мікрорайонах довелося відключити газопостачання.7 березня в Бучі був підірваний Інститут скловолокна. Випаровування ацетону та інших хімічних речовин чорним димом піднялися в небо в бік Ірпеня та Михайлівки-Рубежівки. У всьому Приірпінні - трупи в підвалах і на вулицях, окупанти не дозволяють забирати тіла навіть "Червоному Хресту", обстрілюють авто гуманітарної допомоги", - йдеться в повідомленні.

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Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель, Михайлівка-Рубежівка, Забуччя - вже Епіцентр гуманітарної катастрофи.

"Невідкладно необхідний безпечний зелений коридор для виходу в Ірпінь і подальшої евакуації через Київ для жителів Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Ворзеля, Михайлівка-Рубежівки, Забуччя. У ці населені пункти окупанти не дозволяють провозити гуманітарну допомогу! Місцеве населення морять голодом і холодом в підвалах, тримаючи їх в якості заручників. Закликаємо все міжнародне співтовариство докласти зусиль з порятунку мирного населення від загибелі",- підсумували в МВС.

Нагадаємо, у Службі безпеки України повідомили, що виходячи зі свідчень російського військового, який потрапив під обстріл від своїх же товаришів, армія РФ має пряму вказівку розстрілювати українське цивільне населення.

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