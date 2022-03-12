"Трупи гниють у звичайних приміщеннях": як "зберігають" солдатів РФ

Трупи військових РФ гниють у морзі / Facebook / GeneralStaff. ua

У морзі Білорусі в місті Мозир, куди імовірно привозять тіла загиблих російських військових, трупи просто складують в купу. Вони починають смердіти і гнити, тому їх починають кудись відвозити.

"Трупи звозять навіть не в холодильник, а в звичайне приміщення – 5 на 5 метрів, там їх складують деякий час, вони гниють, смердять – потім тіла кудись відвозять. Це роблять самі солдати, все охороняється, доступ має тільки завідувач відділу. Скільки цих трупів - ніхто не знає, але все в жаху від того, що відбувається. Лікарі думають, що десь існує мобільний крематорій або просто захоронюють", - повідомило джерело Російської служби BBC News, який спілкувався зі співробітниками моргу в Мозирі

читайте такожНамагалися сховатися в колоні евакуйованих: під Києвом затримана група мародерівЯк відомо, з початку повномасштабної війни Росії проти України в незалежних білоруських і українських ЗМІ з'явилися повідомлення про Морги і лікарні в містах на півдні Білорусі. Зокрема, в Мозирі, який розташований приблизно в 60 кілометрах від білорусько-українського кордону.

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