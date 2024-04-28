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Боїться атак БПЛА: Росія масово скасовує "ходу з дідами" до 9 травня

Яна Ставська
28 квітня 2024, 15:55
На скасування таких важливих з пропагандистських міркувань заходів у Кремля є кілька причин.
Боїться атак БПЛА: Росія масово скасовує
У Росії 9 травня цьогоріч пройде з посиленими "заходами безпеки" / Колаж Главреда. Фото: SOTA

Російська влада вирішила "перестрахуватися" і скасувала головні події, приурочені пропагандистському Дню Перемоги 9 травня.

Як повідомляє британська розвідка, Кремль пішов на запобіжні заходи у звʼязку зі страхом застосування Україною безпілотників цього дня.

Це вже другий рік поспіль, коли Росія скасовує, наприклад, пропагандистську ходу "Безсмертний полк". Цьогоріч росіянам дозволили хіба що розвішувати портрети російських ветеранів Другої світової на автомобілях та у громадських місцях.

відео дня

У 5 областях Росії скасовано паради - Брянська, Псковська, Бєлгородська, Рязанська та Курська.

Події скасовують, зокрема, з міркувань безпеки. Однак британська розвідка також зауважує, що 7 травня відбудеться чергова "інавгурація" Путіна. Такі кроки могли мінімізувати наслідки можливих "інцидентів", повʼязаних з невдоволенням суспільства "результатами" президентських "виборів" у Росії.

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Вибухи в Росії - останні новини

27 квітня Служба безпеки України спільно з Силами оборони атакувала безпілотниками військовий аеродром та два нафтопереробні заводи (НПЗ) у Краснодарському краї. На атакованому аеродромі розміщувалися десятки військових літаків, радіолокаційна станція та засоби радіоелектронної боротьби російських окупантів.

Ще раніше Росію масовано атакували дрони - були вибухи і пожежі у 8 областях. Внаслідок атаки, зокрема, була пошкоджена енергетична інфраструктура країни-агресорки РФ.

Найближчими місяцями на агресора чекають великі "дронні" атаки. Відомо, що в української армії з'явилися дрони дальністю до 3000 км, вони здатні бити навіть по території Сибіру.

Як повідомлялося, Вашингтон був дуже категоричний щодо ударів України по НПЗ Росії, що дратувало Зеленського. У підсумку Україна навпаки збільшила ці повітряні нальоти вдвічі. Проте днем раніше глава ГУР Кирило Буданов через західну пресу анонсував нові удари по Росії, зазначивши, що Україна буде цілитися насамперед по військових об'єктах окупантів.

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