Росію вночі масовано атакували дрони: були вибухи і пожежі у 8 областях

Внаслідок атаки, зокрема, була пошкоджена енергетична інфраструктура країни-агресорки РФ.

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Росію вночі масовано атакували дрони/ колаж: Главред, фото: Telegram, скрін

Країну-агресорку Росію у ніч на суботу, 20 квітня, масовано атакували безпілотники. У російському Міноборони кажуть, нібито їм вдалося збити усі 50 дронів. Але при цьому у низці областей країни-окупанта були вибухи і пожежі. Зокрема, у Калузькій області уламками дрона було пошкоджено енергетичну інфраструктуру.

Бєлгородська область

У РФ зазначають, що над Бєлгородською областю російська протиповітряна оборона знищила три дрони.

При цьому у російських пабліках повідомляють, що було чутно вибухи біля міста Старий Оскіл, а у небі було видно яскравий спалах. Очевидці розповіли, що за містом пожежа. У частині районів міста зникла електроенергія. Варто зазначити, що довкола Старого Осколу розташовані російські військові частини.

відео дня

Крім цього, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про атаку безпілотників на село Істобне Губкінського міського округу.

Брянська область

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив, що над Вигоницьким районом було знищено п'ять безпілотників. При цьому він зазначив, що внаслідок падіння збитого дрона виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури.

Ще один дрон, за словами Богомаза, був знищений над територією Суземського району Брянської області.

Атака дронів на рф/ скрін

Дивіться відео масованої атаки дронів на територію РФ:

Курська область

Губернатор області Роман Старовойт повідомляв, нібито над Курщиною було знищено п'ять дронів.

Калузька область

Атака зачепила також Калузьку область. Як зазначив губернатор Владислав Шапша, вночі у Малоярославецькому районі внаслідок вибуху БПЛА у районі електропідстанції було пошкоджено енергетичну інфраструктуру.

Атака дронів на рф/ скрін

Дивіться відео атаки дронів по території Росії:

У російському Міноборони кажуть, нібито вони змогли знищити вночі 50 безпілотників над 8 російськими областями:

26 – над територією Бєлгородської області;

10 – над територією Брянської області;

8 – над територією Курської області;

2 – над Тульською областю та по одному – над територіями Смоленської, Рязанської, Калузької та Московської областей.

Атаки по території Росії – останні новини

Раніше повідомлялося, що СБУ уразила російську РЛС, яка контролювала небо на 700 км вглиб України. Удар по станції був завданий за допомогою семи дронів-камікадзе літакового типу. Ураження цієї радіолокаційної станції допоможе нашим військам вести розвідку, запускати дрони і якісніше використовувати армійську авіацію на цій ділянці.

Також повідомлялося, що ГУР вдарило по заводу в Татарстані, на якому РФ робить ТУ-22М, з яких б'є по Україні. Безпілотники військової розвідки України вдарили по авіаційному заводу імені Горбунова в Казані, Татарстані – вибухи на об'єкті прогриміли вранці, 17 квітня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Росію чекають нальоти дронів – Україна змінила цілі для ударів, випустивши БПЛА до 3000 км. Найближчими місяцями на Росію чекають великі "дронні" атаки, анонсували українські військові.

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