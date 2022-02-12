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Блінкен зідзвонився з Лавровим: Москва звинуватила Вашингтон у "підбурюванні"

12 лютого 2022, 14:54

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що США та їхні союзники розгорнули "пропагандистську кампанію" про російську агресію проти України.

Блінкен, Лавров
Блінкен і Лавров провели телефонну розмову / Фото Reuters

У суботу, 12 лютого, держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Як повідомив офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, розмова відбулася за американською ініціативою, пишуть Известия.

У розмові з Блінкеном Лавров заявив, що США та їхні союзники розгорнули "пропагандистську кампанію" про російську агресію проти України. Лавров упевнений, що ці дії "переслідують провокаційні цілі, заохочуючи владу в Києві до саботажу Мінських угод і згубних спроб силового розв‘язання проблеми Донбасу".

Крім того, глава російського МЗС порушив тему гарантій безпеки. За його словами, Вашингтон і Брюссель проігнорували ключові для РФ положення, насамперед про нерозширення НАТО і про нерозміщення ударних систем озброєнь поблизу російських кордонів.

Можливе вторгнення Росії в Україну

Видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ та американських військових, що напад Росії на Україну може статися найближчої середи, 16 лютого.

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Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван також заявив, що Російська Федерація може почати вторгнення в Україну під час проведення Олімпійських ігор у Пекіні — напад може статися до 20 лютого.

Салліван припустив, що, найімовірніше, Росія почне з повітряних бомбардувань і ракетних атак. Він стверджує, що операція Росії проти України може передбачати захоплення низки великих міст, зокрема, Києва.

Президент США Джо Байден під час відеоконференції з лідерами країн ЄС і НАТО також назвав передбачуваною датою вторгнення Росії в Україну 16 лютого.

З позицією президента США не погодився Брюссель і Лондон. Як пише Politico, представник Великої Британії сказав, що у них "інша інтерпретація" розвідданих на 16 лютого і, загалом, в Європі "інша картина" того, що відбувається.

Два дипломати з ЄС висловили ще скептичнішу позицію. Один з них заявив, що в Європі "відмовляються таке купувати".

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