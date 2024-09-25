'Безпервний кошмар поглине все': генсек ООН видав серйозну заяву про ситуацію у світі

Голова Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш заявив, що безкарність, нерівність і невизначеність ведуть сучасну цивілізацію до "порохової бочки, яка ризикує поглинути світ".
Відкриваючи щорічну зустріч високого рівня 193 країн-членів ООН, Гутерріш сказав, що світ перебуває в "епосі епічної трансформації" і стикається з викликами, яких раніше не бачили, із поглибленням геополітичних розбіжностей, нагріванням планети та війнами, які вирують на Близькому Сході, в Україні, Судані та в інших місцях, і невідомо, чим вони закінчаться,передає AP.
"Ми йдемо до неймовірного - до порохової бочки, яка ризикує поглинути світ. Однак проблеми, з якими ми стикаємося, можна вирішити", - сказав Гутерріш.відео дня
Гутерріш назвав ситуацію в Газі "безперервним кошмаром, який загрожує захопити з собою весь регіон". В Україні, за його словами, немає жодних ознак припинення війни. У Судані "жорстока боротьба за владу призвела до жахливого насильства", включаючи масові зґвалтування.
Гутерріш сказав, що для того, аби подолати виклики, потрібно протистояти трьом рушійним силам "нежиттєздатності" - невизначеності некерованих ризиків, нерівності, яка лежить в основі несправедливості та образ, і безкарності, яка підриває міжнародне право та основоположні принципи ООН.
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Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський озвучив "план перемоги" і заговорив про закінчення війни. Так званий план перемоги не передбачає негайні переговори з Росією, але він додав, що не вірить, "що Путін зараз готовий до справжніх переговорів".
Політичний експерт Максим Розумний заявив, що є 2 сценарії завершення війни в Україні, усе може розтягнутися до 2026 року. Якщо обрати сценарій із припиненням вогню, то такий поворот подій теоретично можливий навіть цього року у листопаді-грудні.
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