'Безпервний кошмар поглине все': генсек ООН видав серйозну заяву про ситуацію у світі

Світ перебуває в "епосі епічної трансформації - в ООН заявили про серйозні виклики для суспільства.

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В ООН заявили про важку ситуацію у світі / колаж: Главред, фото: ОПУ, Вікіпедія

Голова Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш заявив, що безкарність, нерівність і невизначеність ведуть сучасну цивілізацію до "порохової бочки, яка ризикує поглинути світ".

Відкриваючи щорічну зустріч високого рівня 193 країн-членів ООН, Гутерріш сказав, що світ перебуває в "епосі епічної трансформації" і стикається з викликами, яких раніше не бачили, із поглибленням геополітичних розбіжностей, нагріванням планети та війнами, які вирують на Близькому Сході, в Україні, Судані та в інших місцях, і невідомо, чим вони закінчаться,передає AP.

"Ми йдемо до неймовірного - до порохової бочки, яка ризикує поглинути світ. Однак проблеми, з якими ми стикаємося, можна вирішити", - сказав Гутерріш. відео дня

Гутерріш назвав ситуацію в Газі "безперервним кошмаром, який загрожує захопити з собою весь регіон". В Україні, за його словами, немає жодних ознак припинення війни. У Судані "жорстока боротьба за владу призвела до жахливого насильства", включаючи масові зґвалтування.

Гутерріш сказав, що для того, аби подолати виклики, потрібно протистояти трьом рушійним силам "нежиттєздатності" - невизначеності некерованих ризиків, нерівності, яка лежить в основі несправедливості та образ, і безкарності, яка підриває міжнародне право та основоположні принципи ООН.

Що відомо про РАДБЕЗ ООН / Інфографіка: Главред

Що відомо про The Associated Press? Associated Press (скор. AP) — одне з найбільших у світі інформаційне агентство США, всесвітня новинарська мережа. Агенція заснована в травні 1846 р. за ініціативи видавця газети "Нью-Йорк сан" Мозеса Біча. Штаб-квартира розташована в Нью-Йорку. АР обслуговує тисячі ЗМІ (преса, радіо, телебачення) в різних країнах, обмінюється інформацією з багатьма іншими міжнародними і національними інформагентствами, зокрема з українським національним агентством УНІАН, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський озвучив "план перемоги" і заговорив про закінчення війни. Так званий план перемоги не передбачає негайні переговори з Росією, але він додав, що не вірить, "що Путін зараз готовий до справжніх переговорів".

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