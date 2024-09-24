Є 2 сценарії завершення війни в Україні, усе може розтягнутися до 2026 року – Розумний

Якщо перший сценарій не буде реалізований, то війна може затягнутися.

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Є 2 сценарії завершення війни в Україні, зазначає Максим Розумний/ колаж: Главред, фото: Главред, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Є два найбільш ймовірних і реалістичних сценарії завершення війни в Україні. Один із них передбачає заморожування бойових дій, інший – продовження війни і її зупинку лише тоді, коли завершаться ресурси.

Якщо війна найближчим часом не буде заморожена, то вона може затягнутися до 2026 року. Таку думку висловив політичний експерт Максим Розумний під час чату на Главреді.

У відповідь на питання, скільки ще може тривати війна за оптимістичним і песимістичним сценаріями, Розумний зазначив, що це залежить від того, що вважати оптимістичний сценарієм. Якщо до такого сценарію можна віднести припинення вогню, то такий поворот подій теоретично можливий навіть цього року у листопаді-грудні.

"Дивлячись що вважати оптимістичним сценарієм. Я цілком розумію багатьох людей, які просто хочуть, щоб закінчилася війна. Так, це не дуже патріотично, але це нормальне прагнення нормальної людини, щоб війна закінчилася. Якщо в цьому розумінні оптимістичний сценарій, то теоретично навіть цього року, у листопаді-грудні, ми могли б очікувати на якісь домовленості, які дозволять вводити поступове обмеження і припинення вогню. Це не завершення війни, не гарантія того, що війна зупиниться. Але досягти припинення вогню, думаю, реалістично. Цього можна було б очікувати", – зазначив політичний експерт.

Водночас він наголосив, що такий варіант створює ризики для України, для наших стратегічних національних інтересів.

"Тобто, можливо, в такому варіанті ми війну заморозимо, і тягар постійних витрат ми з себе скинемо, але загроза для нас залишиться. Це один із реалістичних варіантів", – сказав Розумний.

В іншому реалістичному варіанті війна може розтягнутися, як сказав Буданов, до 2026 року.

"Якщо план А заморозки конфлікту не реалізується цієї осені (а в нього зараз дуже багато прихильників, багато хто з цим тисне і на Росію, і на нас), все це може перейти в довготривалу історію, яка закінчиться тільки тоді, коли закінчаться ресурси. А за підрахунками спостерігачів, ресурси закінчаться до 2026 року", – зазначив експерт.

Дивіться відео чату з Максимом Розумним, в якому він розповів про загрозу заморозку війни в Україні:

Хто такий Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

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