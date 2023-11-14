В Ізраїлі зробили гостре зауваження генсеку ООН Гутеррешу: підігравав терористам

Глава МЗС Ізраїль Елі Коен звинуватив генсека ООН Антоніу Гутерреша в тому, що той недостатньо зробив для врегулювання близькосхідного конфлікту і своїми заявами часто підігравав терористам ХАМАС.
"Гутерреш не заслуговує бути главою ООН", - цитує слова міністра агентство Reuters.
Коен підкреслив, що Гутерреш повинен був зробити чітке послання з приводу війни в Ізраїлі.
"Я думаю, що Гутерреш, як і всі вільні країни, повинен сказати ясно і голосно: звільніть Газу від ХАМАС. Всі говорили, що ХАМАС гірше, ніж ІДІЛ. Чому він не може цього сказати?" - поцікавився глава МЗС.
Раніше Гутерріш заявляв, що щось "не так" з військовою операцією Ізраїлю в секторі Гази. Генсек послався на кількість загиблих в Газі, яка перевищує кількість загиблих під час кривавого нападу ХАМАС на ізраїльських цивільних.
Коен, зокрема, зауважив безпорадність міжнародних організацій під час евакуації заручників з сектору.
"Я думав, що щонайменше Червоний Хрест супроводить заручників, чи хоча б вони отримають підтвердження, що ті живі, щонайменше - вони хоч би передадуть ліки заручникам", - звернувся міністр.
Війна в Ізраїлі
7 жовтня бойовики ХАМАС прорвали кордон і вторглися в Ізраїль, влаштувавши справжню бійню у прикордонних районах і захопивши серед цивільних заручників.
Після чого уряд Ізраїлю оголосив про стан війни, а Армія оборони почала зачистку терористів і незабаром повернула під свій контроль усі раніше захоплені ХАМАСом околиці.
27 жовтня Ізраїль оголосив про розширення наземної операції ЦАХАЛ у секторі Гази. Ізраїльська армія продовжує бомбити Газу, а місцевих закликає евакуюватися на південь.
Окремо стоїть питання повернення заручників, серед яких є громадяни різних країн, у тому числі США та України. ЗМІ писали, що заради звільнення американців Вашингтон навіть готовий відправити у сектор свої війська.
Багато політиків та експертів погоджуються, що Росія використовує ситуацію в Ізраїлі у своїх цілях: на тлі міжнародної метушні війська РФ пішли у новий наступ на сході України.
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