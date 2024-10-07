"Ядерні погрози не блеф": експерт назвав умови, за яких Путін натисне на "червону кнопку"

Політолог застеріг, що не варто нехтувати погрозами Путіна та розцінювати ядерні погрози як блеф.

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Путін може застосувати ядерну зброю / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

З початку повномасштабного вторгнення росіяни регулярно лякають українців ядерною зброєю. Погрози з’являються з певною періодичністю і це викликає неабияку тривогу. Політолог, директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов в інтервʼю Главреду розповів за яких умов все ж Путін може натиснути на "червону кнопку".

Експерт зазначає, що Путін й справді виявляє готовність до застосування ядерної зброї.

"До середини серпня я вважав, що ймовірність застосування Росією тактичної ядерної зброї є мінімальною. І сьогодні багато хто говорить, що Путін блефує. Але я чудово пам'ятаю, як у січні 2022 року риторику Путіна теж розцінювали як блеф. Наразі слова Путіна між рядками читаються так, що він не блефує, а виявляє готовність до застосування такої зброї.", - повідомляє Андрій Золотарьов. відео дня

За словами політолога, Путін готовий переступити всі допустимі межі та використати ядерну зброю, якщо США дадуть зелене світло для ударів далекобійною зброєю по території РФ.

"У Росії чітко вустами Путіна заявили про те, що використання далекобійної зброї на території Росії буде розцінено як безпосередню участь Сполучених Штатів у війні в Україні. Примітно, що це сказав не хтось, хто зав'язує шнурки, на зразок Пєскова, а саме Путін. Багато хто пов'язує таку риторику безпосередньо з попередженнями про застосування росіянами ядерної зброї. Причому це сигнал Києву, що атака конвенційною зброєю на російську територію може призвести до використання Росією тактичної ядерної зброї.", - розповів Золотарьов.

Експерт підкреслює, що США побоюються ескалації конфлікту та можливих крайніх заходів з боку Путіна, таких як застосування тактичної ядерної зброї проти українського угруповання в Курській області.

"Імовірність цього невисока, але не нульова, тому подібний варіант не варто скидати з рахунків", — наголошує Золотарьов.

Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Ядерний шантаж РФ - що відомо

Нагадаємо, ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп повідомляв, що Росія все ж здатна застосувати ядерну зброю. Шарп наголосив, що Росія сама усвідомлює свою слабкість як у конвенційній війні, так і у неконвенційній. Однак її ядерний арсенал залишається потужним аргументом.

25 вересня Володимир Путін оголосив про зміни до ядерної доктрини. У РФ тепер можуть здійснити ядерну атаку на неядерні держави, які отримують підтримку від ядерних країн. У Кремлі також заявили, що агресія проти Росії або Білорусі буде вважатися підставою для застосування ядерної зброї.

Згодом голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер повідомив, що останні заяви Путіна про перегляд ядерної доктрини викликані провалом стратегічних у війні проти України.

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