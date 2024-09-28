У НАТО відповіли на ядерний шантаж Путіна і назвали головний провал РФ

Атаки України на РФ відповідають міжнародному праву, підкреслив Роб Бауер.

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У НАТО відповіли на шантаж Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: flickr

Останні заяви диктатора РФ Володимира Путіна про перегляд доктрини ядерного стримування викликані провалом у досягненні стратегічних цілей війни, яку він розпочав проти України, заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.

"В останні два з половиною роки ми бачили багато повідомлень з Росії, за якими не завжди слідували дії. Путін проводив кілька червоних ліній раніше, і врешті-решт вони не були червоними лініями. Але це не означає, що ви не повинні сприймати це дуже серйозно. Усе, що говорять росіяни, ми завжди повинні сприймати всерйоз", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Високопоставлений представник НАТО зазначив, що пов'язує це з тим фактом, що Росія не досягла жодної зі своїх стратегічних цілей у війні проти України.

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"Вони хотіли захопити Київ протягом п'яти днів, вони хотіли повалити уряд і, по суті, вони хотіли використовувати Україну з маріонетковим режимом - жодна з цих цілей не досягнута. Тому я думаю, що росіяни багато в чому дуже розчаровані, і вони стурбовані тим фактом, що вони не можуть досягти цих цілей", - пояснив він.

Водночас Бауер зазначив, що атаки України на РФ відповідають міжнародному праву: самооборона не припиняється на кордонах.

"Ви можете напасти на націю, яка напала на вас, щоб послабити її здатність продовжувати боротьбу проти вас. Це військова логіка, і вона відповідає праву збройних конфліктів. Чи погоджуються з ним країни, які надають зброю - це інша справа, і це теж є частиною реальності, що країни, які відчувають такі занепокоєння, можуть накладати обмеження на використання систем зброї", - уточнив він.

Глава ВК НАТО також нагадав, що Путін каже, що країни, які підтримують Україну, є учасниками війни. "Ми не є учасниками війни. Те, що ми робимо, відповідає статуту ООН: ми допомагаємо нації, зайнятій захистом від агресора", - резюмував він.

Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

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Раніше в ОП прокоментували ризик використання РФ ядерної зброї. Такими заявами партнери намагаються виправдати повільне ухвалення рішень, необхідних для швидкого і справедливого фіналу війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Путін може застосувати ядерну зброю. Один із можливих варіантів - удари агресора Росії по британських військових об'єктах поблизу своєї території, вважають журналісти інформагентства Reuters.

Як повідомлялося раніше, Микола Маломуж розкрив, чому РФ знову погрожує ядерним ударом. Він повідомив, що Путін переляканий через те, що ЗСУ зайшли на територію Російської Федерації і операція в Курській області може тривати і розширюватися.

/ Инфографика: Главред

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