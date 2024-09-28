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В США зволікають: Байден не дотримується обіцянки щодо України - WSJ

Анна Косик
28 вересня 2024, 15:09
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Документ із стратегією використання допомоги задля перемоги України досі прихований.
В США зволікають: Байден не дотримується обіцянки щодо України - WSJ
Розсекречення документа є важливим кроком для майбутньої підтримки України / Колаж: Главред, фото: Стратком ЗСУ, скріншот

У США виникла проблема із обговоренням стратегії перемоги між адміністрацією Джо Байдена та Конгресом. Як пише Wall Street Journal, нинішній президент США не стримав обіцянку щодо публікації документу про стратегію використання американської допомоги задля перемоги України у війні.

"Згідно з законом про додаткове фінансування України, адміністрація мала подати стратегію використання американської допомоги протягом 45 днів. Однак замість цього адміністрація відкладала постачання певних видів озброєнь або надавала їх у недостатній кількості, щоб Україна могла відвоювати свої території", – йдеться у статті.

Тому видання зазначає, що вимога щодо роз'яснень, як Україна може ефективно використовувати допомогу від США для звільнення територій від військ країни-агресора Росії є досить обґрунтованою.

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"Застій на фронті породив суспільний скептицизм у США, який може загрожувати подальшій підтримці України, незалежно від результатів президентських виборів, хоча більшість американців не бажають перемоги Путіна. Водночас Байден не заповнює прогалини", – стверджують журналісти.

Що таке The Wall Street Journal?

The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

Позиція американських політиків щодо підтримки України

Нагадаємо, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп після зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським заявив, що для завершення війни Росії проти України необхідно досягти справедливої угоди, яка буде укладена в належний час.

Напередодні сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що президент США Джо Байден повинен дозволити Україні стріляти вглиб Росії західною зброєю, це змусить Путіна сісти за стіл переговорів.

Раніше стало відомо, що Україна може зіткнутися з певними труднощами в отриманні подальшої військової допомоги від США, якщо перемогу на виборах здобуде кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп.

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