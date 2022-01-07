Лукашенко зібрався втягнути Україну в "союз" з РФ, Білоруссю і Казахстаном

Олександр Лукашенко / Reuters

Олександр Лукашенко заявив про те, що взяв більш жорсткий курс щодо збереження суверенітету Білорусі.

Він також заявив про зміцнення зв'язків з дружніми і братніми державами, в тому числі з Україною, повідомляє белт.

"Я взяв більш жорсткий курс на те, щоб зберегти наш суверенітет і незалежність, щоб ми були державою. Але були в тісній зв'язці з нашими найближчими друзями і братами. Хто це? Це Росія. Це Казахстан. Це Україна. Неважливо, що там відбувається сьогодні. Там народ знедолений до крайності. Так довго тривати не може", - каже Лукашенко.

"І нам треба зробити все, щоб повернути Україну в лоно нашої справжньої віри. А там стався навіть за релігійними напрямками такий розкол, який подолати буде дуже складно. Це те, що і нам хотіли в 2020 році піднести - автокефалію, розкол нашої церкви, і так далі тощо. Ви це все знаєте. Ми цього уникли. І я не хочу, щоб це повторилося у наших сусідів", - додав він.

Раніше в Білорусі заявили про готовність розмістити у себе ядерну зброю при загрозі з боку НАТО.

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У Мінську також зазначив, що певний плацдарм проти Росії НАТО зараз створює і в Україні.

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