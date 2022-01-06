У Казахстані йдуть запеклі бої: тисячі затриманих та багато вбитих

Протести в Казахстані спалахнули з новою силою / Фото Reuters

У МВС Казахстан повідомили, що в Алмати правоохоронці почали зачистку вулиць і затримали близько двох тисяч мітингувальників.

Кордони поліцейських і військових рушили вулицями найбільшого мегаполіса країни. Силовики повідомляють про близько двох тисяч людей у місті, доставлених до органів поліції.

Тим часом опозиційний політик заявив про загибель 30 демонстрантів під час протестів в Алмати.

читайте такожВимагають референдум: у РФ запропонували під шумок "віджати" КазахстанГлава незалежного координаційного штабу протестів, опозиційний політик Жасарал Куанішалін стверджує ,що "під час протестів в Алмати загинули щонайменше 30 демонстрантів", повідомляє телеграм-канал Orda.kz. Він також каже, що "стрілянина в центрі міста велася бойовими патронами" і у нього є докази - знайдені гільзи.

У МВС повідомляють, що через сутички в Казахстані постраждали понад 700 правоохоронців, 18 — загинули.

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Telegram-канал Mash заявляє, що обезголовленими виявили двох правоохоронців в Алмати.

Станом на 17:00 за київським часом, в Алмати тривають вуличні бої між мітингувальниками та силовиками.

Ситуація в Казахстані

Протести в Казахстані спровокувало підвищення ціни на скраплений газ, мітингувальники вимагали зменшити його вартість. Однак через кілька днів кількість вимог значно зросла. Тепер вони хочуть відставки чинного уряду, а також щоб в державі проводилася боротьба з корупцією і кумівством, будувалися нові фабрики і заводи, зменшувався рівень безробіття.

Обстановка в країні вже п'ять днів тільки погіршується-5 січня через невтихаючі акції протесту президент Касим-Жомарт Токаєв ввів режим надзвичайного стану по всьому Казахстану, а силовики Казахстану почали готуватися до проведення "масштабної зачистки" міста Алмати від мітингувальників.

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