"Безпорадне нікчемство": розкрито сценарій повного краху режиму Путіна

Олексій Тесля
28 січня 2026, 17:36
Володимир Путін опинився в ситуації, коли потрібно вибирати щось із "диктаторського меню", вважає Марія Максакова.
З'явився прогноз про крах режиму Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот

Важливе із заяв Максакової:

  • Кінець Путіна буде незавидним, про що свідчать фінали цілої низки диктаторів
  • Путін опинився в ситуації, коли йому потрібно зробити непростий вибір

Оперна співачка, громадський діяч, екс-депутат Держдуми РФ Марія Максакова заявила про те, що на відміну від президента США Дональда Трампа, який користується заслуженою популярністю і не боїться прямих діалогів і контактів, диктатор РФ Володимир Путін уникає публічних дискусій.

"Путін – безпорадна нікчема, яка не брала участі в жодних дебатах у своєму житті (у нього, бачте, немає на них часу). Насправді у нього на них немає розуму і аргументів, тому що, коли він раптом опиняється в непідготовленому просторі, де замість статистів і ФСОшників йому задають питання живі люди, він називає, наприклад, вдів підводників "Курська" "повіями", прямим текстом і на камери", - підкреслила вона в ході чату в Главреді.

відео дня

За її словами, на сьогодні Путін опинився в положенні, коли потрібно вибирати щось з "диктаторського меню".

"Свого часу доля Каддафі його страшенно налякала, а тим, що сталося з Мадуро зараз, він просто ретравмований. Згадайте його вигляд на Різдво: це ж просто якийсь "Кощій передсмертний"! Жодні косметологи і візажисти не змогли перекрити цю мертву блідість", - пояснила вона.

При цьому Максакова додала, що кінець Путіна буде незавидним, про що свідчать фінали цілої низки диктаторських режимів.

"Каддафі, Хусейн, Чаушеску, Мілошевич, Мадуро, ще подивимося, що буде з іранськими аятолами... Різноманітне меню - вибирай! У кожному випадку свої нюанси, але, в цілому, Путіна чекає така ж доля, такий фінальчик", - резюмувала вона.

Експертна оцінка ситуації в Росії

Георгій Тука висловився про шанси на внутрішні заворушення в країні-агресорі. За його словами, гіпотетично протест з боку правлячих кіл не виключений, проте на практиці за останні роки, особливо в недавній період, влада на чолі з Володимиром Путіним системно і досить ефективно нейтралізувала будь-які осередки опору. В результаті, зазначив Тука, в Росії фактично не залишилося сил, здатних сформувати реальну опозицію.

Як повідомляв Главред, раніше з'явилося питання про можливість перевороту в РФ. Навіть представники Z-громадськості зараз бояться щось говорити проти російського диктатора Путіна, адже ці слова можуть виявитися останніми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росію чекає переворот. Стратегія Заходу, націлена на переговори з Путіним, насправді неефективна, потрібно працювати над переворотом всередині РФ.

Про особу: Марія Максакова

Марія Петрівна Максакова-Ігенбергс (24 липня 1977, Мюнхен, ФРН) – російська та українська (з 2016 року) оперна співачка (мецо-сопрано), громадська діячка, колишня депутатка Держдуми РФ VI скликання від партії "Єдина Росія" (виключена 16 лютого 2017 року). З грудня 2016 року проживає в Україні. Засуджує російське вторгнення в Україну. У жовтні 2017 року в інтерв'ю журналісту Айдеру Муждабаєву вибачилася перед українцями і кримськими татарами за голосування Держдуми РФ за анексію Криму Росією і підкреслила, що в момент голосування була відсутня в парламенті і країні, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

У житті трьох знаків зодіаку починається "біла смуга": хто ці щасливчики

У житті трьох знаків зодіаку починається "біла смуга": хто ці щасливчики

Карта Deep State онлайн за 28 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 28 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Кий, Щек і Хорив ніколи не існували - хто і коли насправді заснував Русь

Кий, Щек і Хорив ніколи не існували - хто і коли насправді заснував Русь

Відключення світла в Україні - графіки на 28 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 28 січня (оновлюється)

Гороскоп на завтра 29 січня: Тельцям - нове знайомство, Козорогам - відпочинок

Гороскоп на завтра 29 січня: Тельцям - нове знайомство, Козорогам - відпочинок

