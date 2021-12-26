Берлін сумнівається, що Росія збирається напасти на Україну - Reuters / Reuters

Берлін більше сумнівається, ніж Вашингтон, що Росія дійсно має намір напасти на Україну.

Як повідомляє агентство Reuters з посиланням на два анонімних джерела в уряді Німеччини, Берлін прагне до деескалації напруженості, що склалася.

"Метою німецької сторони залишається домогтися швидкої реактивації Нормандського формату", - заявило джерело в уряді Німеччини, маючи на увазі багатосторонні переговори між Україною, Росією, Францією і Німеччиною.

Одне з джерел також підтвердило, що топчиновники Німеччини і Росії погодилися на особисту зустріч наступного місяця, щоб послабити політичну напругу навколо України.

Радник канцлера Німеччини Олафа Шольца із зовнішньої політики Йенс Плетнер і російський парламентер щодо України Дмитро Козак домовилися зустрітися після тривалої телефонної розмови в четвер, повідомило джерело на умовах анонімності.

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В останні місяці між західними лідерами і президентом Росії Володимиром Путіним відбулася низка телефонних розмов з приводу нарощування російської армії на кордоні з Україною. Особисті зустрічі між високопоставленими західними і російськими чиновниками були одиничними.

Після вступу на посаду цього місяця Шольц відзначав необхідність діалогу з Росією про нарощування її військової потужності на українському кордоні, водночас приєднуючись до західних союзників у підтримці санкцій у разі вторгнення Москви.

Тим часом критики звинувачують Німеччину в тому, що вона зобов'язана Путіну через її потреби в російському газі. Хоча Берлін заявляє, що "Північний потік-2" не є політичним і буде лише одним з декількох трубопроводів, якими російський газ транспортується в Європу.

Нагадаємо, раніше видання The Washington Post з посиланням на дані розвідки США повідомило, що Росія планує масований і багатовимірний військовий наступ на Україну за участю 175 тисяч своїх військових.

У виданні зазначили, що берегова лінія Азова має для Росії більш серйозну стратегічну та економічну цінність, ніж постраждалі від війни східні райони України. Крім іншого, мова йде про сухопутний коридор в окупований Крим і важливі портові міста Маріуполь і Бердянськ. Саме тому наступ може початися в морі, яке розділяє дві країни, з подальшою висадкою росіян на український берег.

Також раніше видання Reuters повідомило, що Росія продовжує стягувати військові сили до кордонів української держави. Компанія Maxar Technologies, яка працює у сфері розвідки, оприлюднила нові супутникові знімки, що демонструють нову концентрацію військ РФ біля кордонів України і в захопленому Криму.

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