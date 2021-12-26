Берлін сумнівається, що Росія збирається напасти на Україну – Reuters

Топчиновники Німеччини та Росії погодилися на особисту зустріч наступного місяця, щоб послабити політичну напругу навколо України.
Берлін більше сумнівається, ніж Вашингтон, що Росія дійсно має намір напасти на Україну.
Як повідомляє агентство Reuters з посиланням на два анонімних джерела в уряді Німеччини, Берлін прагне до деескалації напруженості, що склалася.
"Метою німецької сторони залишається домогтися швидкої реактивації Нормандського формату", - заявило джерело в уряді Німеччини, маючи на увазі багатосторонні переговори між Україною, Росією, Францією і Німеччиною.
Одне з джерел також підтвердило, що топчиновники Німеччини і Росії погодилися на особисту зустріч наступного місяця, щоб послабити політичну напругу навколо України.
Радник канцлера Німеччини Олафа Шольца із зовнішньої політики Йенс Плетнер і російський парламентер щодо України Дмитро Козак домовилися зустрітися після тривалої телефонної розмови в четвер, повідомило джерело на умовах анонімності.
В останні місяці між західними лідерами і президентом Росії Володимиром Путіним відбулася низка телефонних розмов з приводу нарощування російської армії на кордоні з Україною. Особисті зустрічі між високопоставленими західними і російськими чиновниками були одиничними.
Після вступу на посаду цього місяця Шольц відзначав необхідність діалогу з Росією про нарощування її військової потужності на українському кордоні, водночас приєднуючись до західних союзників у підтримці санкцій у разі вторгнення Москви.
Тим часом критики звинувачують Німеччину в тому, що вона зобов'язана Путіну через її потреби в російському газі. Хоча Берлін заявляє, що "Північний потік-2" не є політичним і буде лише одним з декількох трубопроводів, якими російський газ транспортується в Європу.
Нагадаємо, раніше видання The Washington Post з посиланням на дані розвідки США повідомило, що Росія планує масований і багатовимірний військовий наступ на Україну за участю 175 тисяч своїх військових.
У виданні зазначили, що берегова лінія Азова має для Росії більш серйозну стратегічну та економічну цінність, ніж постраждалі від війни східні райони України. Крім іншого, мова йде про сухопутний коридор в окупований Крим і важливі портові міста Маріуполь і Бердянськ. Саме тому наступ може початися в морі, яке розділяє дві країни, з подальшою висадкою росіян на український берег.
Також раніше видання Reuters повідомило, що Росія продовжує стягувати військові сили до кордонів української держави. Компанія Maxar Technologies, яка працює у сфері розвідки, оприлюднила нові супутникові знімки, що демонструють нову концентрацію військ РФ біля кордонів України і в захопленому Криму.
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