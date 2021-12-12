Напад Росії на Україну і запуск ПП-2: у Німеччині б'ють на сполох і вимагають удару по Москві

МЗС Німеччини має зайняти більш чітку позицію щодо ситуації з ПП-2 і загрозою військового вторгнення Росії в Україну - німецький політик / Reuters

Новий міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повинна зайняти більш чітку позицію щодо ситуації із запуском Північного потоку-2 в умовах загрози військового вторгнення Росії в Україну. Заходу слід дотримуватися єдиного напрямку в питанні протистояння Росії, попереджаючи Москву про дуже серйозні економічні санкції. Не можна допустити, щоб запуск труби Газпрому супроводжувався нападом на Україну. Про це заявив голова комітету у закордонних справах Бундестагу Норберт Реттген.

Як повідомляє Die Welt, німецький парламентарій сказав про те, що в ситуації з концентрацією російських військ біля кордонів України залишається важливим питання єдності Заходу в протистоянні ескалації з боку Москви. Західний світ повинен попереджати Росію, що посилення агресії щодо Києва призведе до вкрай серйозних економічних санкцій.читайте такожУгода США і ФРН щодо ПП-2 провалилася: Газпром має намір повністю обрубати транзит газу через Україну

За його словами, не можна допустити, щоб введення до експлуатацію Північного потоку-2 відбулося на тлі військової операції Росії проти України.

"Неможливо уявити, щоб "Північний потік-2" було запущено, якщо Росія дійсно знову нападе на Україну", - сказав Реттген.

Також він додав, що Берліну треба продовжувати діалог з Москвою, однак не прикривати свою бездіяльність перемовинами, а робити більш рішучі кроки на зовнішньополітичному напрямку і в сфері безпеки.

Реклама

Дивіться відео ТСН - Німеччина відмовиться від ПП-2, якщо Росія піде війною на Україну

"Але діалог не повинен використовуватися у зовнішній політиці Німеччини як інструмент для прикриття бездіяльності. Наші міжнародні партнери справедливо очікують, що Європа буде активніше брати участь у зовнішній політиці і політиці безпеки", - підкреслив Реттген.

Нагадаємо, раніше представниця Міністерства економіки ФРН Ніна-Марі Гюттлер заявила, що запуск російського газопроводу Північний потік-2 не відбудеться допоки, доки не завершиться сертифікація компанії-оператора трубопроводу.

Німеччина призупинила сертифікацію Північного потоку-2

Федеральне мережеве агентство ФРН ухвалило рішення щодо призупинення процедуру сертифікації компанії-оператора газопроводу Північний потік-2. Регулятор назвав причиною невідповідність структури власності трубопроводу Газпрому вимогам законодавства Німеччини.

Для того щоб сертифікація ПП-2 була продовжена, компанія Nord Stream AG треба зареєструвати нову юридичну особу, яка повинна стати власником німецької ділянки магістралі.

Допоки, доки вимога регулятора не буде виконана, Німеччина не надасть "зелене світло" на продовження сертифікації трубопроводу Північний потік-2.

Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко сказав, що Росія перейшла до "юридичних трюків". За його словами, Газпром намагається зареєструвати на території ФРН компанію, яка повинна стати оператором німецької ділянки газопроводу ПП-2, тим самим нібито виконавши всі вимоги щодо сертифікації. Як вважає менеджер, такий крок суперечить європейським правилам, а США повинні впровадити санкції проти нової компанії Газпрому.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підкреслив, що Росія має намір виконати всі вимоги Німеччини щодо Північного потоку-2, щоб забезпечити якнайшвидший запуск трубопроводу.

Главред рекомендує: