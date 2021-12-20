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Жорстка вимога до Росії і жодних поступок: Польща закликала захистити Україну від нападу Москви

20 грудня 2021, 15:20

Безпека України залишається головним питанням, не можна допустити нападу Москви на Київ, сказав Анджей Дуда.

Анджей Дуда
Росія повинна зробити крок назад, не можна допустити великої війни Москви з Україною - Дуда / Фото president.gov.ua

Безпека України є пріоритетним питанням, жодних поступок щодо Росії не повинно бути. Не можна допустити нападу Москви на Київ, слід запобігти подібному сценарію розвитку подій. Треба вимагати, щоб Кремль зробив крок назад. Тільки така позиція допоможе уникнути конфронтації. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Під час спільного брифінгу з президентами України і Литви Володимиром Зеленським і Гітанасом Науседою він заявив, що питання безпеки української держави залишається пріоритетним. На поступки повинна піти Росія, якій слід "зробити крок назад".

читайте такожОпубліковані нові фото перекидання військ РФ на кордон з УкраїноюЗа його словами, не можна допустити, щоб стався військовий напад Росії на Україну. Треба докласти максимум зусиль, щоб уникнути подібного розвитку подій. При цьому жодних поступок щодо Москви бути не повинно.

"Ми не повинні дозволити не тільки напад, але і зробити все, щоб запобігти такій атаці. Я проти будь-якої політики поступок щодо РФ... Ми повинні вимагати серйозного кроку назад від Росії, тільки така позиція може запобігти конфлікту", - підкреслив Анджей Дуда.

Війська РФ біля кордонів України

Наприкінці жовтня американські видання The Washington Post і Politico повідомили про стягування Росією військ до кордонів України. В якості підтвердження своїх слів вони продемонстрували супутникові знімки пересування військових підрозділів.

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Глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів 94 тисячі військових. Причому існує ймовірність, за якої кількість військ зросте до 175 тисяч. У Києві до такого сценарію готові.

Секретар РНБО Олексій Данілов стверджував, що Москва після розмови Байдена та Путіна посилила свою військову присутність біля кордонів України. Однак для наступу росіянам знадобиться понад 500-600 тисяч військ.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков казав, що передислокація військ РФ до кордонів України пов'язана з нібито загрозою російським рубежам з боку НАТО. Москва закликала до проведення зустрічі Путіна з президентом США Байденом.

Перемовини Байдената Путіна відбулися 7 грудня. За підсумками розмови в Білому домі заявили, що Байден підтримав Україну і засудив посилення російських військ біля кордонів держави. При цьому він не надав Москві гарантії щодо нерозширення НАТО на схід і відмови Києва від курсу на Північноатлантичний альянс.

Президент Володимир Зеленський відкинув ідею відмови України від вступу до НАТО в обмін на відведення військ РФ від українських кордонів. Гарант підкреслив, що у Києві не вірять гарантіям і обіцянкам Москви.

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