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Удар ВПС, ракетами та артилерією: у США розкрили найгірший сценарій нападу РФ на Україну

25 грудня 2021, 15:46

РФ може використовувати тактичні ракетні комплекси і артилерію, основними цілями для яких стануть аеродроми.

ВПС ЗСУ
У США оцінили силу ВПС ЗСУ / УНІАН

У разі планованого наступу на Україну Росія може активно використовувати тактичні ракетні комплекси і артилерію, основними цілями для яких стануть, зокрема, аеродроми з бойовими літаками ВПС України.

Як пише американське видання The Drive, Київ може передислокувати власні винищувачі в західну частину країни, і спробувати стримувати наступ Москви зі східного напрямку радянськими системами протиповітряної оборони (ППО), що залишилися біля Києва.

"У кінцевому рахунку, Україна володіє відносно невеликими військовими силами, і у неї дуже мало реальних засобів для нанесення ударів у відповідь по об'єктах російської авіації поблизу кордону", - йдеться в публікації.

Відзначається, що однією зі стратегій для України може бути "відмова від повітряного суверенітету над східною частиною країни і зміцнення її західної частини, особливо навколо Києва, в рамках підготовки до того, що може виявитися довгим і важким конфліктом".

У публікації стверджується, що Повітряно-космічні сили (ВКС) Росії мають у своєму розпорядженні приблизно 1500 бойових літаків, тоді як в Україні їх налічується приблизно 200, велика частина з яких вироблена за часів СРСР.

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/ thedrive.com

РФ стягує війська на кордон України

Раніше американські видання The Washington Post і Politico повідомили про те, що Росія стягнула війська до кордонів України. В якості підтвердження своєї інформації журналісти продемонстрували супутникові знімки.

Діалог Байдена і Путіна відбувся 7 грудня. У Вашингтоні заявили, що господар Білого дому засудив концентрацію військ біля українських кордонів і підтримав Київ. При цьому він не обіцяв Москві гарантій щодо невступу України в НАТО і нерозширення Альянсу на схід.

Президент Зеленський підкреслив, що Україна не готова відмовитися від курсу на НАТО в обмін на зниження ескалації на кордоні з боку Росії. За його словами, Київ не вірить обіцянкам і гарантіям Москви.

читайте такожСотні БТРів, самохідної артилерії, танків і засобів ППО: Росія посилює війська біля кордонів України

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