УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Берлін остерігається прапорів України та Росії: 8 та 9 травня триватиме заборона

Юлія Куришко
5 травня 2023, 16:29 оновлено 5 травня, 16:46
49
Поліція заборонила демонструвати російські та українські прапори біля радянських меморіалів у Німеччині.
Берлін остерігається прапорів України та Росії: 8 та 9 травня триватиме заборона
У Берліні заборонили російські та українські прапори / колаж Главред: фото forbes.ua

8 та 9 травня вшановують 78-му річницю закінчення Другої світової війни в Європі. З метою забезпечення "гідного вшанування пам'яті загиблих воїнів тодішньої радянської армії" навколо трьох меморіалів заборонено виконання маршів і військових пісень та використання прапорів України та Росії.

Крім того, під забороною "виголошувати гасла, які у зв'язку з ситуацією, що склалася, можуть бути сприйняті за схвалення, прославлення або героїзацію війни в Україні". Про це поліція Берліну повідомила Berliner Morgenpost.

Згідно з власною заявою Сенату, він хотів забезпечити, щоб вшанування пам'яті жертв Другої світової війни не було затьмарене можливими конфліктами у зв'язку з нинішньою війною в Україні.

відео дня

"Акт пам'яті і поваги до цих пам'ятників і меморіалів повинен бути збережений і на тлі триваючої російсько-української війни. Ця війна не повинна виходити за рамки демократичного дискурсу в Берліні, особливо з огляду на символічну дату", – йдеться в заяві поліції.

Заборони не поширюються на дипломатів та ветеранів Другої світової війни.

Військова допомога Німеччини

Нагадаємо, що Німеччина офіційно підтвердила передачу Україні другого зенітно-ракетного комплексу IRIS-T. Всього Берлін обіцяє передати чотири таких системи ППО.

Німеччина також передала Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot з ракетами до нього. Цей комплекс дозволить відганяти якнайдалі російську авіацію від кордонів України. Patriot також може збивати балістичні цілі.

Варто зазначити, що Шольц заборонив Україні бити німецькою зброєю по території Росії. Своє побоювання пояснив тим, що необхідно зробити все для того, щоб запобігти війні між РФ і НАТО.

Більше цікавих новин:

9 травня Берлин Друга світова війна Україна Росія
Реклама

Головне за день

"Оточення Путіна готує його до сакральної жертви": Жданов розповів про наближення хаосу в РФ

"Оточення Путіна готує його до сакральної жертви": Жданов розповів про наближення хаосу в РФ

17:36 Світ
Журналіст Дмитро Хилюк - заручник російського терористичного режиму - Ганницький

Журналіст Дмитро Хилюк - заручник російського терористичного режиму - Ганницький

17:28 Україна
Росія взяла журналіста Хилюка в заручники і вперто не віддає його з незрозумілих причин - Ганницький

Росія взяла журналіста Хилюка в заручники і вперто не віддає його з незрозумілих причин - Ганницький

16:00 Ексклюзиви
Всі головні новини

Останні новини

17:50

"У списку на обмін з січня": Росія цинічно не відпускає з полону журналіста УНІАН

17:36

"Оточення Путіна готує його до сакральної жертви": Жданов розповів про наближення хаосу в РФВідео

17:28

Журналіст Дмитро Хилюк - заручник російського терористичного режиму - Ганницький

17:19

Вибухова головоломка по картинці: знайти зайве число за 15 секунд майже неможливо

16:53

Тодоренко показала свій целюліт біля пальми

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:51

Ледве ходить, насилу переодягається: путініст Газманов почав заздрити КіркоровуВідео

16:45

Контурний боб - приголомшлива стрижка 2023, що може стати родзинкою кожної жінки влітку

16:42

Потужно "насипали" окупантам під Бахмутом: Маляр розповіла про активні штурмові дії ЗСУВідео

16:29

Берлін остерігається прапорів України та Росії: 8 та 9 травня триватиме заборона

Реклама
16:21

"Алла, як завжди, на висоті": Вайкуле пояснила, навіщо Пугачова терміново повернулася до МосквиВідео

16:10

"Тварюка, мерзота": Соловйов жорстко обізвав Пугачову після її повернення в Москву

16:03

"Це вже було паліативне лікування": чоловік Руслани Писанки розповів про останні дні акторкиВідео

16:00

Росія взяла журналіста Хилюка в заручники і вперто не віддає його з незрозумілих причин - ГанницькийЕксклюзив

15:58

Як різати м'ясо на шашлик – вздовж чи поперек волокон: цю помилку роблять навіть досвідчені кухарі

15:52

"Може прилетіти": американці дали зрозуміти Путіну, що знають, де знаходяться бункери - ЖдановВідео

15:51

Імунітет клану Путіна руйнується, Росія втрачає контроль над регіонами - ПодолякВідео

15:37

Чим підстригти траву в домашніх умовах: 4 кращих інструменту для дачника

15:34

"Кремль, спиш?" - "Українська команда" передала дрони з посланнями окупантам 204-му батальйону ТрО

15:18

Популярна американська актриса Мег Райан здивувала моторошним виглядомВідео

15:15

"Україна переможе РФ тільки в казці": проросійський прем'єр Угорщини Орбан "відзначився" маячною тезоюВідео

Реклама
15:12

Картинка-головоломка "підірве" ваш мозок: потрібно за 10 секунд знайти астронома

15:03

"Ви що несете, мерзоти?": пропагандисти в істериці собачаться через "бавовну" у РФВідео

15:01

РФ стягує в Бахмут "вагнерівців", щоб захопити місто до 9 травня - МалярВідео

15:00

Гороскоп на завтра 6 травня 2023: Скорпіонам - катастрофа з грошима, Стрільцям - розлука з близькимиВідео

14:39

"Вітаємо з 9 травня, Слава Україні": Жданов зробив прогноз про акцію БПЛА над Красною площеюВідео

14:38

Настя Каменських розплакалася прямо на сцені: як Потап привітав співачкуВідео

14:38

У ЗСУ спростували інформацію щодо знищення ракети Кинджал комплексом Patriot

14:29

Для чого п'ють чай з чебрецем: нові відомості про ароматний напій здивуютьВідео

14:15

Пригожин не може захопити Бахмут до 9 травня: у ГУР та ЗСУ пояснили, чому "вагнерівці" тікатимутьВідео

14:09

Фільм жахів: жінка купила будинок, що кишить отруйними зміями

13:59

Місячне затемнення 5 травня: Влад Росс розповів, для яких знаків воно буде доленоснимВідео

13:58

Науковий підхід до відновлення постраждалих територій КиївщиниВідео новости компании

13:27

Кримінальник, який воював в ПВК Вагнер, повернувся до РФ і з подільниками вбив двох аніматорів

13:01

Patriot збив гіперзвуковий Кинджал: ЗСУ перехоплюють "невловимі" ракети РФ – ЗМІ

12:56

"Контрнаступ уже розпочався": у Силах оборони прокоментували "вкиди"Відео

12:35

"Юда": віце-міс Києва образила Зеленського і чекає перемоги РосіїВідео

12:24

"Навіть ворони повинні були літати за перепустками": Жданов пояснив уразливість Кремля перед атакоюВідео

12:22

Втеча ПВК Вагнера з Бахмута: у Кремлі відреагували на істерику Пригожина

12:19

Ситуація в Росії наближається до подій 1917 року, Кремлю загрожує переворот - ЖдановВідео

11:56

Чи будуть влітку відключати світло: в "Укренерго" дали несподіваний прогнозВідео

Реклама
11:35

РФ вбила дочку відомого отоларинголога: Ліза Невара померла в лікарні після атаки на КраматорськВідео

11:23

Підриви на залізниці РФ можуть продовжитись: розвідка Британії пояснила про наслідкиВідео

11:13

Чи можуть звільнити з роботи, якщо немає військового квитка: відповідь юристаВідео

11:12

Пригожин підняв виття через "м'ясорубку" в Бахмуті та оголосив про "жест доброї волі"Відео

10:49

Пішла боротьба за владу в Росії після Путіна, павуки починають знищувати один одного - Піонтковський

10:46

Головоломка завела в глухий кут 48% людей: потрібно знайти 5 відмінностей між картинками

10:45

Потужні вибухи та сильна пожежа: на Кубані другий день поспіль "бавовна" на НПЗВідео

10:27

Астрологи розкрили таємницю: названо 5 знаків зодіаку, які завжди говорять правду в обличчяВідео

10:23

Євробачення-2023: букмекери серйозно опустили Україну після першої репетиції TVORCHI в ЛіверпуліВідео

10:18

Олег Жданов: Удар по Кремлю – сигнал про те, що в Росії вирішили злити ПутінаЕксклюзив

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Війна з Росією
Третя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в Росії
Життя
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти