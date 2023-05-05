Берлін остерігається прапорів України та Росії: 8 та 9 травня триватиме заборона

Поліція заборонила демонструвати російські та українські прапори біля радянських меморіалів у Німеччині.

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У Берліні заборонили російські та українські прапори / колаж Главред: фото forbes.ua

8 та 9 травня вшановують 78-му річницю закінчення Другої світової війни в Європі. З метою забезпечення "гідного вшанування пам'яті загиблих воїнів тодішньої радянської армії" навколо трьох меморіалів заборонено виконання маршів і військових пісень та використання прапорів України та Росії.

Крім того, під забороною "виголошувати гасла, які у зв'язку з ситуацією, що склалася, можуть бути сприйняті за схвалення, прославлення або героїзацію війни в Україні". Про це поліція Берліну повідомила Berliner Morgenpost.

Згідно з власною заявою Сенату, він хотів забезпечити, щоб вшанування пам'яті жертв Другої світової війни не було затьмарене можливими конфліктами у зв'язку з нинішньою війною в Україні.

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"Акт пам'яті і поваги до цих пам'ятників і меморіалів повинен бути збережений і на тлі триваючої російсько-української війни. Ця війна не повинна виходити за рамки демократичного дискурсу в Берліні, особливо з огляду на символічну дату", – йдеться в заяві поліції.

Заборони не поширюються на дипломатів та ветеранів Другої світової війни.

Військова допомога Німеччини

Нагадаємо, що Німеччина офіційно підтвердила передачу Україні другого зенітно-ракетного комплексу IRIS-T. Всього Берлін обіцяє передати чотири таких системи ППО.

Німеччина також передала Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot з ракетами до нього. Цей комплекс дозволить відганяти якнайдалі російську авіацію від кордонів України. Patriot також може збивати балістичні цілі.

Варто зазначити, що Шольц заборонив Україні бити німецькою зброєю по території Росії. Своє побоювання пояснив тим, що необхідно зробити все для того, щоб запобігти війні між РФ і НАТО.

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