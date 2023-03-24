Втрати будуть великими: Сунгуровський оцінив загрозу розгортання війни в Європі за межами України

Імовірність мала, але дуже загрозлива, вважає Микола Сунгуровський. Тому в НАТО говорять про розгортання додаткових баз на кордоні з Росією.

Микола Сунгуровський / Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, УНІАН

Сценарій розгортання війни в Європі за межами України малоймовірний, але насправді ніхто не знає, що відбувається в голові у російського диктатора Володимира Путіна. Про це в інтерв'ю Главреду сказав директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

"З точки зору військової логіки, такий сценарій (війна в Європі поза межами України, - ред.) взагалі неможливий. Він був малоймовірний і на початку 2022 року, коли говорили, що угруповання російських військ недостатнє за своєю чисельністю та оснащеністю для захоплення України", - сказав експерт.

"Але давайте робити знижку на божевільного, тобто на особу, яка ухвалює рішення. Що сидить в голові у Путіна, ніхто сказати не може, як і того, що він не віддасть наказ", - додав Сунгуровський.

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Директор військових програм Центру Разумкова пояснив, що, наприклад, наступ РФ з боку Білорусі всі вважають малоймовірним. Але якщо такий наказ буде відданий, то наступ почнеться.

"Так, це угруповання військ, природно, буде перемелене. Але для цього будуть відвернені наші додаткові сили на цей напрямок. Такі речі часто обґрунтовані не військовою, а політичною логікою", - зазначив експерт.

За словами Сунгуровського, на російських пропагандистських телеканалах неодноразово звучали заяви про те, що країна-окупант задіє свої радіоелектронні засоби, придушить всі ППО НАТО, а далі підуть удари ракетами. При цьому авіації та ракет у Росії вже майже не залишилося, але політики впевнені в зворотному.

"Вони мислять зовсім іншими категоріями. Ось цю різницю необхідно враховувати", - сказав експерт.

З цієї причини в НАТО говорять про розгортання додаткових баз на кордоні з Росією.

"Це і засіб стримування, і засіб підвищення власної обороноздатності з урахуванням фактора ухвалення політичного рішення. Мовляв, а раптом. Ймовірність мала, але дуже загрозлива. Якщо вона буде реалізована, втрати будуть великими. Але щоб їх уникнути, розгортають такі сили і засоби", - резюмував Сунгуровський.

Як повідомляв Главред, в НАТО заявили про готовність до прямого бойового зіткнення з Росією. Про це сказав глава військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.

Крім того повідомлялося, що на випадок високоінтенсивного конфлікту Організація Північноатлантичного договору розробляє спеціальні секретні інструкції для країн блоку. Вони можуть бути задіяні на випадок, якщо члени НАТО повинні будуть захищати один одного за статтею 5 (про колективну безпеку).

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