ЗРК Patriot допоможе Україні діставати російські літаки на відстані до 150 км - Ігнат

Цей комплекс дозволить відганяти якнайдалі російську авіацію від кордонів України. Patriot також може збивати балістичні цілі.

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Юрій Ігнат розповів, що ЗРК Patriot може діставати цілі на відстані 150 км / Фото: facebook.com/kpszsu, Вікіпедія

Німеччина повідомила, що впродовж останнього тижня передала Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot з ракетами до нього. Про це йдеться на сайті Федерального уряду Німеччини. Представник ВВС Юрій Ігнат заявив, що чим швидше переданий Німеччиною Україні ЗРК Patriot стане на бойове чергування, тим оперативніше наші захисники зможуть почати виконувати низку важливих завдань.

"Ще не бачив (ЗРК Patriot, - ред.), але чекаємо. Чим раніше він стане на бойове чергування, тим краще буде, і зможемо реагувати і робити ті речі, про які вже давно говорили", - сказав Ігнат в ефірі телемарафону єдині новини.

За його словами, комплекс далекобійний, він може діставати цілі на відстані 150 км.

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"Це дозволить відганяти якнайдалі російську авіацію від наших кордонів. Комплекс також може збивати, якщо це варіант Patriot-3, балістичні цілі, правда на відстані 40 км, але все ж таки це перший комплекс, який може збивати такі балістичні ракети, як "Іскандер-М" та інші. Безумовно, це посилення і це історичний крок, який відбувається саме цими днями", – сказав Гнат.

Представник ВПС України додав, що країна-агресор Росія з осені випустила по Україні 850 крилатих ракет різних типів, серед яких були високоточні й далекобійні "Калібри", Х-101, "Іскандери", але своєї мети їм досягти так і не вдалося. Тому росіяни почали застосовувати дешевший для них спосіб – керовані авіабомби, а також вирішили почати влітку серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50.

Хто такий Юрій Гнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, спікер Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Гнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка "(з 2009 року-окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю"Військова Журналістика". Станом на 2017 рік-начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". В даний час — начальник служби зі зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

ЗРК Patriot для України

Відправлення Patriot планувалося в рамках пакету військової допомоги від США, оголошеного 21 грудня 2022 року. У січні за підсумками переговорів з президентом США Джо Байденом канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що Берлін також направить в Україну системи Patriot.

16 січня українські військові прибули до США для навчання застосуванню комплексів, того ж дня аналогічні навчання розпочалися у ФРН. Прем'єр Нідерландів Марк Рютте також говорив про намір передати Україні комплекси Patriot.

7 березня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що в Україну вже доставлені перші комплекси ППО Patriot.

Але пізніше Міноборони Польщі у відповідь на інформаційний запит журналістів спростувало цю інформацію.

Там повідомили, що Блащак вказав, що завдяки зусиллям Польщі було ухвалено рішення про передачу Patriot Україні, а твердження про отримання ППО може бути пов'язане з помилкою під час перекладу його заяви.

9 квітня речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат розповів про майбутні поставки західних систем протиповітряної оборони для боротьби з російською агресією. За його словами, найближчим часом в Україну повинні надійти зенітно-ракетні комплекси ЗРК Patriot і Samp-T.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

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