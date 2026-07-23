Вибухи в Ялті, Феодосії, Севастополі: під удар могла потрапити Балаклавська ТЕС

Безпілотники атакували одразу кілька напрямків у окупованому Криму.

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Дрони поблизу Балаклави могли вразити ЗРПК "Панцир-С1" / Колаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind

Коротко:

Дрони атакували Ялту, Феодосію та Севастополь

Біля Балаклавської ТЕС пролунав вибух із детонацією

ППО РФ стріляла, але жодного дрона не збила

У ніч на 23 липня безпілотники атакували одразу кілька напрямків в окупованому Криму, а поблизу Балаклавської ТЕС під Севастополем пролунав потужний вибух із вторинною детонацією. За наявними даними, там могла постраждати позиція протиповітряної оборони, повідомляє моніторинговий канал Кримський вітер.

Місцеві жителі повідомили про удар по позиції ППО на Федюхиних висотах поруч із Балаклавською ТЕС. Слідом пролунав гучний вибух із вторинною детонацією - ознака того, що влучання могло бути результативним.

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За інформацією каналу, саме на цій позиції стояв зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", який мав прикривати теплоелектростанцію від атак безпілотників.

На Федюхіних висотах окупанти встановили ЗПРК "Панцир-С1" та радіолокаційну станцію / Фото: t.me/Crimeanwind

Підписники також повідомляли про додаткові групи дронів, що наближалися з півдня у напрямку об’єкта, а стрілянину та звуки вибухів у районі ТЕС чули вже після першого удару.

Дрони над Ялтою та Феодосією

Паралельно з подіями біля Севастополя мешканці Ялти повідомили про проліт безпілотників і серію вибухів у місті.

У Феодосії тим часом велася активна стрілянина по повітряних цілях.

"У Феодосії є влучання. Імовірно, влучили в електроподстанцію в Корабельному провулку. Це ПС 110/10/0,4 кВ (ТП-1106 "Восход")", - пише Кримський вітер.

У Феодосії є "влучання" / Фото: t.me/Crimeanwind

Фото: t.me/Crimeanwind

Фото: t.me/Crimeanwind

"Ще один приліт поблизу Феодосії. Знову, як і вчора, десь між селищем Приморським та селами Південне й Батальне. З великих електроподстанцій там знаходиться ПС 110/35/6 кВ "Приморська", - йдеться у повідомленні.

Очевидці описали інтенсивність вогню, зазначивши, що російські військові витратили багато боєприпасів, однак так і не збили жодного дрона.

Атаки на Крим - новини

Як писав Главред, у ніч на 21 липня безпілотники вкотре атакували тимчасово окупований Крим, спричинивши серію вибухів у Сімферополі та Севастополі. Поблизу Сімферополя після атаки спалахнула масштабна пожежа.

У ніч на 14 липня тимчасово окупований Крим атакували дрони. Під удар, ймовірно, потрапили енергетичні об’єкти окупантів, внаслідок чого виникли перебої з електропостачанням. Зокрема, вибухи та стрілянину було чутно в Керчі. Кримський міст було перекрито на тлі обстрілу.

У ніч на 12 липня у тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. У Севастополі ввели обмеження на електропостачання, а окупаційна влада заявила про атаку безпілотників і роботу ППО.

Ніч на 11 липня у тимчасово окупованому Криму була неспокійною. Потужні вибухи лунали в районах міст Саки та Сімферополь, після чого у багатьох місцевих жителів почалися перебої з електропостачанням.

У ніч на 10 липня у тимчасово окупованому Криму також лунали вибухи. За попередніми даними, у місті було завдано удару по електроподстанції ПС 110/10 кВ "Мійнакі", яка є важливим енергетичним вузлом.

ЗСУ взялися за Крим по-новому - "Мадяр"

Сили безпілотних систем ЗСУ систематично позбавляють тимчасово окупований Крим електропостачання та палива, щоб унеможливити перебування там російської військової машини. Про це командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, відомий під позивним "Мадяр", розповів в інтерв’ю ірландському журналісту, ютуберу та інфлюенсеру Кейлану Робертсону.

За словами командувача, ключовий принцип операції - перекривати саме шляхи постачання на півострів, а не можливість вибратися звідти.

"Уся військова машина потребує постачання, адже Крим не є самодостатнім з точки зору забезпечення ресурсами. Перекриваючи зараз шляхи доступу, ми не заважаємо росіянам виїжджати з півострова", - зазначив Бровді.

"Мадяр" пояснив, на чому саме зосереджені удари сил безпілотних систем.

"Ми завдаємо ударів по енерговузлах, адже без електрики далеко не заїдеш, а будь-яка військова частина потребує багато енергії. Ми завдаємо удари по їхньому паливу, адже без нього практично нічого не відбувається", - розповів командувач.

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Про джерело: Крымский ветер Крымский ветер - це Telegram-канал і моніторингова спільнота, яка публікує оперативну інформацію про події в тимчасово окупованому Криму. Канал спеціалізується на повідомленнях про військову активність РФ на півострові, вибухи, пожежі на військових об’єктах, переміщення техніки, а також наслідки атак по об’єктах окупаційних сил. Інформація часто базується на свідченнях місцевих жителів, відкритих джерелах і даних супутникового моніторингу.

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