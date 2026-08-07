В будинах затремтіли вікна: у Москві прогримів гучний вибух, що відомо

Одразу у кількох районах російської столиці було гучно.

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Росіяни скаржаться на те, що будинки здригнулися від вибуху / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з YouTube

Коротко:

Жителі Москви почули дуже гучний вибух

Офіційна влада РФ не коментує причину гучного звуку у столиці

У росіян є дві версії, чому прогримів вибух

Вдень 7 серпня жителі різних районів Москви почули потужний вибух. Очевидці стверджують, що через вибух у будинках затряслися війна і стіни. Про це пише Astra.

"У Москві був сильний вибух, чули майже всі райони Москви та в центрі у тому числі. Ніде нічого не пишуть, незрозуміло, що вибухнуло", - скаржаться росіяни. відео дня

Офіційно влада Москви наразі ніяк не прокоментувала інцидент. Водночас у соцмережах з'явилося дві версії, чому в столиці країни-агресорки Росії було гучно.

Моніторингові канали припустили, що гучний звук насправді був не вибухом, а переходом літака на надзвук. Водночас один із мешканців Московської області абсурдно припустив, що вибух прогримів через падіння ракети Ілона Маска на Місяці.

Скріншот з telegram-каналу Главред

Дивіться відео з коментарем росіянина вибуху в Москві:

Україна наростить атаки на Москву - думка аналітика

Главред писав, що за словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, в осінньо-зимовий період Україна, найімовірніше, активно атакуватиме Москву.

До цього часу українські військові будуть працювати по інших напрямках, виснажувати Росію на інших ділянках. А питання столиці РФ стане питанням холодного сезону.

Вибухи в Москві та області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в ніч на 28 липня Московська область опинилася під однією з наймасштабніших атак безпілотників за останній час, там гриміли вибухи, виникли пожежі.

Раніше, 18 липня, пожежа спалахнула в Електросталі Московської області, приблизно за 50 кілометрів від Москви. Після серії вибухів загорілася територія поблизу ще одного логістичного хабу компанії Wildberries.

Напередодні, 13 липня, мешканці Московської області стверджували, що невідомий дрон влетів у житловий багатоповерховий будинок у місті Солнечногорськ.

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Про джерело: Astra Astra - незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

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