Наліт дронів на відстані двох тисяч кілометрів: БПЛА атакують НПЗ у Нижньокамську

Мешканці Татарстану зафіксували велику кількість безпілотників, що пролітали над їхньою територією.

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Дрони долетіли до Татарстану й атакують НПЗ / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

10 серпня дрони атакували об'єкти в Нижньокамську та Чистополі

У районі нафтопереробних заводів Нижньокамська видно дим

Місто розташоване за понад дві тисячі кілометрів від України

Вранці 10 серпня дрони було зафіксовано в Татарстані. Мешканці Нижньокамська та Чистополя повідомили про велику кількість БПЛА, що пролітають над містом.

Як повідомляє моніторинговий канал Exilenоva+, мешканці Нижньокамська повідомляють про атаку на НПЗ.

відео дня

На місці "прильотів" видно чорний дим.

Нижньокамськ - видно дим над НПЗ / Фото: t.me/supernova_plus

Дивіться відео - Дрони атакували Нижньокамськ:

Нижньокамськ розташований на відстані понад дві тисячі кілометрів від України.

Зазначимо, що в Нижньокамську (Республіка Татарстан, РФ) діють два великі нафтопереробні підприємства: ТАІФ-НК та сучасний комплекс ТАНЕКО (підконтрольний "Татнефті").

Заводи випускають автомобільні бензини, дизельне паливо стандарту Євро-5, авіакеросин та інші нафтопродукти.

ТАІФ-НК переробляє близько 8 млн тонн нафти та газового конденсату на рік, включає у себе виробництво бензинів, дизельного палива та комплекс глибокої переробки важких залишків.

ТАНЕКО - один із найбільших і найсучасніших нафтопереробних комплексів Росії з високою глибиною переробки.

НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Атаки на РФ - новини

Як писав Главред, у ніч на 6 серпня в Ярославській області РФ пролунали вибухи. Очевидці опублікували кадри зі звуками вибухів і двома стовпами темного диму. Одне з загорянь сталося на території НПЗ "Славнефть-ЯНОС".

У ніч на 5 серпня безпілотники завдали удару по Тульській області в Росії. Під ударом опинився склад компанії Wildberries у місті Алексин.

Вночі на 4 серпня дрони атакували Росію. Вибухи зафіксовано в Ленінградській та Самарській областях, а також у Підмосков’ї. У Ленінградській області було атаковано склад Wildberries у Красному Борі.

Вночі 8 серпня в Росії пролунали вибухи. Під удар дронів потрапили два НПЗ - у Самарській області та в Краснодарському краї. Зокрема, горіли Сизранський НПЗ та Ільський НПЗ.

Експерт розкрив таємну мету ударів по НПЗ

Україна не планує припиняти удари по російській енергетичній інфраструктурі. Збільшення виробництва українських дронів та розвиток ракетних можливостей можуть дозволити завдавати ще більшої шкоди об’єктам нафтової галузі РФ. Про це розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв’ю Главреду.

"Україна націлена зламати хребет Росії, хоча вголос про це ніхто не говорить. Вголос - ми виключно за мир, тому що це умова допомоги Україні", - підкреслив Загородній.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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