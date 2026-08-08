Пролунало щонайменше 10 вибухів: після атаки палають два найбільші НПЗ у Росії

Нова атака на НПЗ призвела до масштабних пожеж у Самарській області та на Кубані.

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Сизранський НПЗ після атаки дронів / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Коротко:

Вночі 8 серпня дрони атакували Сизранський та Ільський НПЗ

У Самараській області над НПЗ на відео видно чорний дим

Міноборони РФ заявило про перехоплення 397 безпілотників за ніч

У ніч на 8 серпня в Росії пролунали вибухи. Під удар дронів потрапили два НПЗ - у Самарській області та в Краснодарському краї.

Зокрема, горять Сизранський НПЗ та Ільський НПЗ.

відео дня

Атака на Сизранський НПЗ - що відомо

Як пише російський Telegram-канал Astra, після другої години ночі губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев повідомив про режим "безпілотна небезпека". О 3:30 він же повідомив про режим "ракетна небезпека" і закликав місцевих жителів "сховатися в приміщеннях без вікон із суцільними стінами".

Сирена запрацювала близько 3:50, "і буквально через хвилину пролунав перший вибух".

"До 4:30 було чутно щонайменше десять вибухів", - уточнили місцеві мешканці.

Дрони атакували Сизранський НПЗ / Фото: t.me/exilenova_plus

Після шостої ранку Федорищев повідомив, що "одне з промислових підприємств Самарської області сьогодні вночі зазнало атаки ворожих безпілотників".

Моніторинговий канал Exilenona+ повідомляє, що ціллю атаки став Сизранський НПЗ. Місцеві жителі повідомляли про атаку в районі установки АВТ та нафтових резервуарів. Над об’єктом піднімається чорний дим.

Горить Сизранський НПЗ / Фото: t.me/exilenova_plus

Дивіться відео - Дрони атакували Сизранський НПЗ:

АТ "Сизранський нафтопереробний завод" (СНПЗ) - одне з найбільших підприємств нафтопереробки в Самарській області, що входить до структури ПАТ "Роснефть". Підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум, зріджені вуглеводневі гази тощо. Щороку Сизранський НПЗ переробляє від 7 до 8,5 млн тонн нафти.

Сизранський НПЗ неодноразово атакували дрони. Востаннє про пожежу на підприємстві стало відомо 4 серпня, а до цього - 12 липня. Після липневої атаки завод повністю зупиняв роботу.

До цього Сизранський НПЗ зазнав атак і в травні, і в квітні, і неодноразово у 2025 році.

Вранці 8 серпня НПЗ продовжує горіти / Фото: t.me/exilenova_plus

Атака на Ільський НПЗ

Оперативний штаб Краснодарського краю повідомляє, що п’ятеро людей постраждали внаслідок удару БПЛА по Ільському НПЗ.

"Через падіння уламків БПЛА сталося загоряння на Ільському НПЗ. За попередньою інформацією, постраждали 5 осіб. Їм надають усю необхідну медичну допомогу. На місці працюють оперативні та спеціальні служби", - йдеться в повідомленні.

Ільський НПЗ вже зазнавав атак дронів 10 липня, 2 червня, 17 лютого, 1 січня та неодноразово у 2023–2025 роках.

Дивіться відео - Атака дронів на Ільський НПЗ:

Тим часом у Міноборони РФ заявили, що "397 безпілотників літакового типу було перехоплено та знищено" протягом ночі. Сили ППО діяли в Бєлгородській, Брянській, Воронезькій, Курській, Липецькій, Орловській, Пензенській, Ростовській, Рязанській, Самарській, Саратовській, Тамбовській, Тульській областях, Краснодарському краї, анексованому Криму та в акваторії Азовського моря.

​НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Атаки на РФ - новини

Як писав Главред, у ніч на 6 серпня в Ярославській області РФ пролунали вибухи. Очевидці опублікували кадри зі звуками вибухів та двома стовпами темного диму. Одне з загорянь сталося на території НПЗ "Славнефть-ЯНОС".

У ніч на 5 серпня безпілотники завдали удару по Тульській області в Росії. Під ударом опинився склад компанії Wildberries у місті Алексин.

У ніч на 4 липня дрони атакували Росію. Вибухи зафіксовано в Ленінградській та Самарській областях, а також у Підмосков’ї. У Ленінградській області було атаковано склад Wildberries у Красному Борі.

В ніч на 31 липня та вранці в п’ятницю в країні-агресорі РФ пролунали вибухи. Було атаковано логістичний склад Wildberries та нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" у Волгограді. Одночасно дрони завдали удару по логістичному центру компанії в Зеленодольську, а в Нижньокамську після серії вибухів зафіксовано сильне горіння на НПЗ.

30 липня безпілотники атакували великий логістичний центр Wildberries у Пензенській області, на об’єкті спалахнула масштабна пожежа. Також під удар потрапив склад WB в Удмуртській Республіці.

Експерт розкрив таємну мету ударів по НПЗ

Україна не планує припиняти удари по російській енергетичній інфраструктурі. Збільшення виробництва українських дронів та розвиток ракетних можливостей можуть дозволити завдавати ще більшої шкоди об’єктам нафтової галузі РФ. Про це розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв’ю Главреду.

"Україна націлена зламати хребет Росії, хоча вголос про це ніхто не говорить. Вголос - ми виключно за мир, тому що це умова допомоги Україні", - підкреслив Загородній.

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Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

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