Білий дім вимагає від України виконати пакет реформ для отримання допомоги - ЗМІ

Протягом наступного року пріоритетною є реформа Міністерства оборони України та всіх силових відомств.

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Білий дім вимагає від України виконати пакет реформ / Колаж: Главред, фото: WhiteHouse.gov, Вікипедія

Заступник радника Білого дому з національної безпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл вислав лист до Координаційної платформи донорів, в якому вказав перелік реформ, які Україна повинна впровадити для продовження отримання військової допомоги.

За даними "Української правди", цей лист був також відправлений прем’єр-міністру України Денису Шмигалю та на адресу Офісу президента України.

В цьому документі надано часові рамки для впровадження реформ, які розподілені на чотири етапи: від 0 до 3 місяців, від 3 до 6 місяців, один рік і 18 місяців. Основний акцент зроблено на вдосконаленні роботи Наглядових рад Державних підприємств, антикорупційних органів, таких як САП, НАБУ, НАЗК та Вищої ради правосуддя, охоплюючи загальну сферу судової гілки влади.

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Крім того, протягом наступного року пріоритетною є реформа Міністерства оборони України та всіх силових відомств.

Водночас джерело LIGA.net в уряді повідомило, що в документі, опублікованому УП, "не має нічого нового", і він є "summary" (коротким змістом).

Військова допомога Україні

За даними The New York Times, США готують передачу Україні нової партії касетних снарядів для боротьби проти російських окупантів. Ця зброя є ключовою для того, щоб допомогти Україні зберегти динаміку, яку ЗСУ нещодавно набрали під час контрнаступу на півдні.

Окрім того, Сполучені Штати Америки близькі до ухвалення рішення про передачу Україні далекобійних ракет ATACMS. Зокрема, президент Джо Байден все більше схиляється саме до такого варіанту розвитку подій, пише Financial Times.

Також Главред повідомляв, що американські супертанки Abrams вже в Україні. Ці танки були першими з 31, які обіцяла адміністрація президента США Байдена. Разом з тим, скільки танків Abrams було доставлено в Україну - на даний момент невідомо.

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