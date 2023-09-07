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"Буде гаряче": США готують передачу Україні нової партії касетних снарядів - NYT

Юлія Куришко
7 вересня 2023, 16:54 оновлено 7 вересня, 17:29
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Попит на боєприпаси в Україні зростатиме, оскільки деякі підрозділи все більше покладаються на важку артилерію, вважають посадовці у США.
'Буде гаряче': США готують передачу Україні нової партії касетних снарядів - NYT
США передасть ЗСУ ще більше касетних боєприпасів / колаж: Главред, фото: ОПУ, 36 окрема бригада морської піхоти, Вікіпедія

Сполучені Штати найближчим часом готують передачу Україні нової партії касетних боєприпасів для боротьби проти російських окупантів.

Як повідомляє видання The New York Times із посиланням на трьох неназваних американських посадовців, ця зброя є ключовою для того, щоб допомогти Україні зберегти динаміку, яку ЗСУ нещодавно набрали під час контрнаступу на півдні.

Як йдеться у матеріалі видання, західні посадовці й експерти погоджуються, що касетні боєприпаси найбільш ефективні проти військ та колон техніки, які розосереджені на відкритій місцевості.

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Очікують, що попит на боєприпаси в Україні зростатиме, оскільки деякі підрозділи все більше покладаються на важку артилерію, щоб підготувати ґрунт для наступу піхоти.

Касетний боєприпас - що відомо

Касетні боєприпаси складаються з десятків менших бомб. Вони розлітаються під час детонації.

Один касетний боєприпас викидає бомби, які можуть покрити в п'ять разів більшу територію, ніж звичайні боєприпаси. Касетні боєприпаси вважаються забороненими, адже бомби, що не розірвалися, можуть становити небезпеку для цивільних протягом багатьох років після закінчення бойових дій.

У 2010 році була прийнята Конвенція про заборону касетних боєприпасів, 123 держави заборонили їх використання, виробництво і накопичення. Однак США, Україна і Росія не підписали документ.

Касетні боєприпаси для ЗСУ

Нагадаємо, що касетні боєприпаси дали ЗСУ шанс на прорив. Ці снаряди вражають більшу площу, ніж звичайні артилерійські снаряди, завдають ударів по скупченнях російської піхоти, групах транспортних засобів та інших цілях.

Росія в істериці через появу касетних боєприпасів у ЗСУ. Політичний експерт Тарас Загородній пояснив, що США пішли на безпрецедентний крок, адже таке рішення суперечить їхній політиці.

РФ терміново зміцнює оборону Маріуполя, бо окупантів вибивають касетними бомбами. Окупанти скаржаться, що крім гнітючого "психологічного впливу" на особовий склад, українська артпідготовка з використанням касетних боєприпасів нейтралізувала мінні загородження.

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війна в Україні новини США контрнаступ ЗСУ касетні боєприпаси
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