УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Крок Росії до визнання "ЛДНР" і звернення до Путіна: КПРФ анонсувала засідання в Держдумі

10 лютого 2022, 14:19

У Держдумі вивчають можливість звернення до Путіна щодо визнання Москвою так званих "ЛДНР" у ОРДЛО.

Державна Дума, Держдума
Рада Держдуми РФ розгляне звернення до Путіна про визнання Москвою "ЛДНР" вже наступного тижня - Зюганов / Reuters

Рада Держдуми Росії вже наступного тижня планує провести засідання, на якому розглянуть проект звернення до президента Володимира Путіна щодо офіційного визнання Москвою так званих "ДНР" і "ЛНР" на окупованому Донбасі "незалежними державами". Про це заявив глава фракції КПРФ Геннадій Зюганов.

Як повідомляє РИА Новости, керівник російської парламентської фракції, яка стала ініціатором документу, сказав, що у Раді Держдуми РФ мають намір на початку наступного тижня розглянути проект звернення до Путіна про визнання "ЛДНР".

читайте такожКрок Росії щодо Донбасу - вихід з Мінських угод: Кулеба пояснив ситуацію з визнанням "ЛДНР""Зараз збираються на початку наступного тижня розглядати. Спочатку на Раді у Думі, мабуть, будуть - зберуться лідери, обговорять, потім вже розглядатимемо безпосередньо на комітетах і далі відповідно до протоколу", - сказав Зюганов.

Уточнюється, що раніше джерело видання в Держдумі заявило, що рішення щодо звернення до Путіна стосовно "ЛДНР" можуть ухвалити на Раді Держдуми 14 лютого.

Плани Росії про визнання "ЛДНР" на окупованому Донбасі

Депутати Держдуми від Комуністичної партії 19 січня внесли до парламенту РФ проект звернення до президента Володимира Путіна про офіційне визнання "ДНР" і "ЛНР". У документі йдеться про те, що російські парламентарі просять визнати "утворення" на Донбасі в якості "самостійних, суверенних і незалежних" держав.

Реклама

Також вони пропонують Путіну провести перемовини з керівниками так званих "ЛДНР" з метою створення правової основи для подальшої співпраці.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков казав, що Путін не знає про такий документ. Рішення в Кремлі щодо цього питання прийматиметься у тому випадку, якщо голосування відбудеться.

На брифінгу за підсумками перемовин з держсекретарем США Блінкеном глава МЗС РФ Лавров заявив, що Москва наразі не планує визнавати "ЛДНР". За його словами, вони, мовляв, самостійно відкликали результати своїх "референдумів про незалежність" в обмін на підписання "Мінська".

24 січня в КПРФ сказали, що Рада Держдуми РФ розглядатиме звернення до Путіна щодо "ЛДНР" у лютому.

Главред рекомендує:

viber
новини Росії КПРФ Геннадій Зюганов Держдума РФ ЛДНР новини України новини Донбасу
Зараз ви переглядаєте новину «Крок Росії до визнання "ЛДНР" і звернення до Путіна: КПРФ анонсувала засідання в Держдумі». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 8 лютого 2022: Дівам – неприємності, Терезам - плітки, Козерогам - любов усього життяГороскоп на сьогодні, 8 лютого 2022: Дівам – неприємності, Терезам - плітки, Козерогам - любов усього життя Гороскоп Таро на тиждень 7-13 лютого: Левам - велика удача, Терезам - труднощі, Козерогам - підступи недругівГороскоп Таро на тиждень 7-13 лютого: Левам - велика удача, Терезам - труднощі, Козерогам - підступи недругів Гороскоп на березень 2022 для всіх знаків зодіаку: Близнюкам – легкі гроші, Дівам – інтриги, Стрільцям - заздрістьГороскоп на березень 2022 для всіх знаків зодіаку: Близнюкам – легкі гроші, Дівам – інтриги, Стрільцям - заздрість Названо унікальний напій для схуднення: коштує дешево, а користь дивовижнаНазвано унікальний напій для схуднення: коштує дешево, а користь дивовижна Попросив друга зняти відео: під Дніпром чоловік пірнув в ополонку, але не виринувПопросив друга зняти відео: під Дніпром чоловік пірнув в ополонку, але не виринув
14:36

Гривня нарешті "притиснула" долар, і це надовго: яким буде курс навесні

14:30

Українцям накрутили тарифи на комуналку: платіжки "поважчали" майже вдвічіВідео

14:19

Крок Росії до визнання "ЛДНР" і звернення до Путіна: КПРФ анонсувала засідання в Держдумі

14:18

Перехід на літній час 2022 в Україні - коли переводити годинник

14:07

"Надіслали листа Лаврову": НАТО "запросило" Росію до нових переговорів щодо ситуації в УкраїніВідео

Реклама
14:07

У кризі навколо України настав найнебезпечніший період - Джонсон

13:57

"Тисячу Зеленського" можна витратити на підписку: як оплатити газети та журналиВідео

13:43

Вихідні у березні 2022: скільки відпочиватимуть в Україні

13:31

Москва перекрила Чорне та Азовське моря під виглядом навчань: Київ жорстко відповівВідео

13:30

"Наразі Донбас - тема №1, але не забуваємо про Крим": Україна закликала ОБСЄ до контрудару по РосіїВідео

13:21

"Через ризик агресії": Росія радить персоналу своїх дипмісій покинути УкраїнуВідео

13:08

"Служниця Дракули": Меган Фокс у спокусливому корсеті показала свої "диньки"

13:00

Гороскоп на завтра, 11 лютого 2022: Скорпіонам - успіх в любові, Стрільцям - примирення з ворогамиВідео

12:56

Подорожчав на 30%: в Україні скакнули ціни на борщовий набір

12:54

Спочатку меню, а тепер дизайн: українцям показали, як виглядатимуть нові шкільні їдальні

12:44

Біля міськради Кривого Рогу прогримів вибух: стала відома причина гучної НПВідео

12:13

Від сильного удару полетіли вниз: у Дніпрі вантажівка збила комунальників з автовишки – відеоВідео

12:10

У Білому домі не планують масову евакуацію американців з України - The Hill

11:59

Білоруський агент готував теракт: у Києві затримали шпигуна РБВідео

11:54

Утеплені "Великим будівництвом" школи на Рівненщині зекономили до 50% на опаленні

Реклама
11:53

Померла "королева соулу та фанку" - співачка Бетті ДевісВідео

11:50

Міст Хвиля у Києві побудують за допомогою 300 тонн металу від Метінвесту: об'єкт здадуть до середини 2022 року

11:47

Місячний календар на березень 2022: кращі і найнебезпечніші дні місяцяВідео

11:43

"Беззаконня і знущання!": ПриватБанк забороняє знімати гроші з рахунків

11:42

Пільгове розмитнення авто на "євробляхах" закінчилося: як штрафуватимуть порушників

11:30

Календар 2022: як і коли відпочиває Україна

11:19

Тягала по класу: що чекає на вчительку, яка накинулася на учня в ХарковіВідео

11:12

Ефект доміно: на Київщині водій протаранив п’ять авто і навіть не зупинився – відеоВідео

11:00

Прикмети на 11 лютого: що не можна робити в найнебезпечніший день місяця і як не потрапити в бідуВідео

10:41

Війська біля кордонів України: Зеленський назвав мету РФ і оцінив ризик вторгненняВідео

10:35

Рекордне подорожчання: ціни на курятину в Україні злетіли на 70%

10:08

У США конгресмени не можуть домовитися щодо санкцій проти РФ на випадок нападу на Україну-Bloomberg

10:03

"Жарти про зґвалтування обурюють": США відреагували на фразу Путіна "терпи, моя красуне" до УкраїниВідео

10:00

В Україну зайде потужний антициклон: вночі - морози, вдень - тепло і сонячно

09:39

Рибні відходи краще не викидати: як приготувати добриво, від якого квіти будуть у захваті

09:37

Магнітна буря 10, 11 та 12 лютого 2022: графік, вплив і що робитиВідео

09:31

Чому Зеленський вирішив роздати смартфони бабусямПогляд

09:11

Жириновський приховував два тижні, що COVID-інфікований - ЗМІВідео

09:00

Анексія Донбасу: чи піде на це Кремль і які наслідки для України

08:42

Зростання хворих на коронавірус в Україні: за добу - понад 41 тис. COVID-випадків

Реклама
08:41

Через кібератаки на Україну: у Сенаті США планують нові санкції проти РосіїВідео

08:18

"Попруть - будемо вбивати": Ярош різко висловився про можливе вторгнення РФ в Україну

08:04

Росія і Білорусь розпочали масштабні військові навчання поблизу кордону України: картаВідео

08:01

Сон з середи на четвер: що означає та чи стане він віщим

07:57

У разі атаки на Україну санкції проти РФ будуть ширшими, але їх розголошувати не стануть - Шольц

07:39

Гороскоп на сьогодні, 10 лютого 2022: Козерогам – небезпека на дорозі, Левам - доленосна зустрічВідео

07:10

Був під дією марихуани: у Запоріжжі чоловік збив на "зебрі" двох дівчаток

07:10

Загроза вторгнення в Україну і удар по РФ: Шольц заявив про плани Заходу щодо нових санкцій

07:00

3 речі, які говорять про відсутність смаку у власників квартири: від чого потрібно позбутисяВідео

06:43

"Будь-яка російська атака розпалить конфлікт": у Пентагоні підтримали УкраїнуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти