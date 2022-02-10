Крок Росії до визнання "ЛДНР" і звернення до Путіна: КПРФ анонсувала засідання в Держдумі

Рада Держдуми РФ розгляне звернення до Путіна про визнання Москвою "ЛДНР" вже наступного тижня - Зюганов / Reuters

Рада Держдуми Росії вже наступного тижня планує провести засідання, на якому розглянуть проект звернення до президента Володимира Путіна щодо офіційного визнання Москвою так званих "ДНР" і "ЛНР" на окупованому Донбасі "незалежними державами". Про це заявив глава фракції КПРФ Геннадій Зюганов.

Як повідомляє РИА Новости, керівник російської парламентської фракції, яка стала ініціатором документу, сказав, що у Раді Держдуми РФ мають намір на початку наступного тижня розглянути проект звернення до Путіна про визнання "ЛДНР".

читайте такожКрок Росії щодо Донбасу - вихід з Мінських угод: Кулеба пояснив ситуацію з визнанням "ЛДНР""Зараз збираються на початку наступного тижня розглядати. Спочатку на Раді у Думі, мабуть, будуть - зберуться лідери, обговорять, потім вже розглядатимемо безпосередньо на комітетах і далі відповідно до протоколу", - сказав Зюганов.

Уточнюється, що раніше джерело видання в Держдумі заявило, що рішення щодо звернення до Путіна стосовно "ЛДНР" можуть ухвалити на Раді Держдуми 14 лютого.

Плани Росії про визнання "ЛДНР" на окупованому Донбасі

Депутати Держдуми від Комуністичної партії 19 січня внесли до парламенту РФ проект звернення до президента Володимира Путіна про офіційне визнання "ДНР" і "ЛНР". У документі йдеться про те, що російські парламентарі просять визнати "утворення" на Донбасі в якості "самостійних, суверенних і незалежних" держав.

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Також вони пропонують Путіну провести перемовини з керівниками так званих "ЛДНР" з метою створення правової основи для подальшої співпраці.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков казав, що Путін не знає про такий документ. Рішення в Кремлі щодо цього питання прийматиметься у тому випадку, якщо голосування відбудеться.

На брифінгу за підсумками перемовин з держсекретарем США Блінкеном глава МЗС РФ Лавров заявив, що Москва наразі не планує визнавати "ЛДНР". За його словами, вони, мовляв, самостійно відкликали результати своїх "референдумів про незалежність" в обмін на підписання "Мінська".

24 січня в КПРФ сказали, що Рада Держдуми РФ розглядатиме звернення до Путіна щодо "ЛДНР" у лютому.

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