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Базу ПВК Вагнер у Білорусі рознесуть ракетами Tomahawk: експерт назвав умову

Олексій Тесля
27 липня 2023, 10:50 оновлено 27 липня, 11:14
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Погрози Олександра Лукашенка безпідставні, неможливо напасти на країну НАТО силами ПВК Вагнер, впевнений Роман Світан.
Світан
Роман Світан оцінив загрозу ПВК Вагнера для Польщі / Колаж: Главред, Фото: Комерсант, скріншот

Заяви Олександра Лукашенка про бажання найманців ПВК Вагнера йти до Польщі можна вважати дрібною провокацією, заявив полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

"Росія не буде організовувати ніяких провокацій. Натяки Лукашенка на можливі дії беззбройної ОЗУ Пригожина, чисельність якої всього кілька тисяч осіб, на кшталт спроб лякати польського їжачка голою п'ятою точкою батьки", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що Володимир Путін і Олександр Лукашенко розуміють, що на них чекає зовсім не той кінець, який вони представляли, тому вони "влаштували один перед одним браваду".

"Причому бравують вони роззброєною ПВК, яка самостійно не провела жодної військової кампанії. Вагнерівці становили лише 1% від усіх російських військ на полі бою. Тому я вважаю, що заяви Москви і Мінська більше схожі на істерику, а не реальне попередження", — зазначив він.

Співрозмовник упевнений в тому, що погрози Лукашенка безпідставні, адже неможливо напасти на країну НАТО силами ПВК Вагнер з Білорусі, які, до того ж беззбройні.

"Навіть силами 50 тисяч бойовиків не можна реалізувати таку операцію. От якби там було 5 мільйонів військ, тоді в теорії можна було б говорити про цей сценарій", — сказав він.

Військовий експерт нагадав про те, що РФ зібрала в Україні понад 300 тисяч військових, при цьому окупанти вже не можуть проводити наступальні дії: "Заяви з Росії та Білорусі – це навіть не провокація і не ІПСО. Нервовий смішок, істерика або ж повне незнання військової доктрини, ситуації і дій".

Він каже, що окремо 5 тисяч бойовиків Вагнера не зможуть досягти ніяких цілей і не здатні навіть близько підійти до кордону з Польщею, не кажучи вже про її перетин або напад на об'єкти.

"Бойовиків знищать дальніми засобами ураження ще на підході до кордону. Більш того, якщо розвідка дізнається про реальну заплановану провокацію, 5-тисячне угруповання ПВК Вагнер буде повністю знищено ракетами Tomahawk ще в таборі в Білорусі", — додав Світан.

Дивіться відео - інтерв'ю Романа Світана Главреду:

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Раніше Світан розповів, навіщо ПВК "Вагнер" перемістили в Білорусь. Якщо зараз по ПВК "Вагнер" буде завдано авіаційний або ракетний удар, завдання буде виконане. Але є й інші варіанти розвитку подій.

Нагадаємо, що Зеленський оцінив ризик атаки "вагнерівців" на Україну з боку Білорусі. Президент України Володимир Зеленський заявив, що захисники України знешкодили 100 тисяч найманців ПВК "Вагнера". Тепер "вагнерівці" їдуть до Білорусі.

До Білорусі перекинули 11-ту колону "вагнерівців" з броньовиками "Щука". Відомо, що зараз колона рухається по трасі Р43 (ділянка Кричев - Черіков). У складі колони не менше 29 одиниць автомобільної техніки.

Більше новин:

новини Польщі ПВК Вагнер Роман Світан
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