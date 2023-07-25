До Білорусі перекинули 11-ту колону 'вагнерівців' із броньовиками 'Щука'

До Білорусі прибула ще одна колона із "вагнерівцями" разом із броньованими автомобілями.

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До Білорусі перекинули ще одну колону "вагнерівців" / колаж: Главред, фото: Telegram Пригожина, іноземні ЗМІ

До Білорусі перекинули уже 11-ту колону ПВК "Вагнер" прибула до Білорусі. В її складі вперше спостерігаються бронеавтомобілі "Щука".

Про це повідомили у моніторинговому проєкті "Беларускі Гаюн" у Telegram. Відомо, що наразі колона рухається трасою Р43 (ділянка Кричев - Чериков).

У складі колони щонайменше 29 одиниць автомобільної техніки. Серед них:

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1 УАЗ-Патріот;

1 позашляховик;

6 бронеавтомобілів "Щука" ("Чекан"; один із причепом);

11 сідельних автопоїздів (фур);

6 сідельних тягачів (на напівпричепах - 6 екскаваторів і 1 ГАЗель);

2 Урали-4320 (тент);

2 КамАЗи (тент, із буквами Z на капоті).

БГ зазначає, що бронеавтомобілі "Щука" є відмітним транспортним засобом "ПВК Вагнер". Раніше подібних автомобілів у колонах найманців, які прибували до Білорусі, не фіксували.

За прогнозом моніторингової групи, далі колона може рухатися такими маршрутами:

кордон РФ/РБ - траса Р43 (через Чериков, Довськ, Бобруйськ) - траса М5 - польовий табір у селі Ціль,

кордон РФ/РБ - траса Р43 (через Кричев, Чериков) - траса Р122 (через Чауси, Могильов) траси М8 і Р93 (Могильов - Бобруйськ) - траса М5 - польовий табір у селі Ціль.

"Вагнер" у Білорусі: що відомо

Нагадаємо, що величезна колона "вагнерівців" прибула до Білорусі. Українські прикордонники та військові продовжують відстежувати переміщення "вагнерівців" по Білорусі.

Зеленський оцінив ризик атаки "вагнерівців" на Україну з боку Білорусі. Президент України Володимир Зеленський заявив, що захисники України знешкодили 100 тисяч найманців ПВК "Вагнера". Тепер "вагнерівці" їдуть до Білорусі.

"Вагнер" та прикордонники Білорусі влаштували розбірки поблизу кордону з Україною. "Вагнерівці" проводили розвідку місцевості, але не поділили територію із прикордонниками Білорусі.

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