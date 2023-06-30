Залужний розповів про свої страхи і згадав "Вагнера"

Генерал заявив, що після спроби заколоту Пригожина на фронті нічого не змінилося.

https://glavred.net/ukraine/zaluzhnyy-rasskazal-o-svoih-strahah-i-upomyanul-vagner-10482109.html Посилання скопійоване

Залужний побоюється вагнерівців / Колаж: Главред, скріншоти

Генерал Валерій Залужний заявив, що не впевнений в тому, що український контрнаступ отримав вдалий імпульс в минулі вихідні, коли Євген Пригожин очолив заколот найманців при наступі на Москву.

За словами Залужного, сили Вагнера вже пішли з лінії фронту після захоплення східного міста Бахмута місяць тому, тому на полі бою не відбулося ніяких помітних змін, коли відбулося повстання.

відео дня

"Ми не відчували, що їхній захист десь ослаблений або щось подібне", - сказав він в інтерв'ю WP.

У статті наголошується, що президент країни-агресора Росії Володимир Путін заявив, що найманці Вагнера, які не захочуть залишатися в Росії або підписувати оборонні контракти з Міноборони Росії, матимуть можливість приєднатися до Пригожина в Білорусі. Але в той час як частина найманців може покинути поле бою, де українське командування часто хвалило їхню ефективну, хоча і жорстоку, тактику, Залужному тепер, можливо, доведеться враховувати нову, додаткову загрозу для свого північного кордону, оскільки туди перебазується частина бойовиків.

"У мене багато страхів, і Вагнер серед них", - сказав Залужний. "І не тільки вони. Якщо ми почнемо говорити про це зараз, у мене запаморочиться голова. ... Наше завдання - підготуватися до найгіршого та найімовірнішого сценарію. І ми постараємося мінімізувати можливі наслідки того, що може бути", - заявив генерал.

Що ще заявив Залужний

Головнокомандувач Збройними силами генерал Валерій Залужний також прокоментував ситуацію навколо контрнаступ ЗСУ. В інтерв'ю американському виданню The Washington Post він підкреслив, що його "дратують" коментарі щодо "повільного" наступу ЗСУ.

"Це не шоу. Це не шоу, за яким спостерігає весь світ, на яке роблять ставки чи щось подібне. Кожен день, кожен метр дається кров'ю", - зазначив український воєначальник.

Головком ЗСУ впевнений в тому, що український контрнаступ міг би просуватися швидше, а для цього українцям потрібно більше кожного виду зброї і винищувачі F-16 і нагадав, що західні країни без переваги в повітрі такі операції навіть не почали б.

Більше новин про Залужного: