Загроза удару ПВК Вагнера з Білорусі: експерт попередив про ризики для України

Поява в Білорусі "вагнерівців" створить небезпеку нового походу окупантів на Київ, вважає Андрій Санніков.

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Андрій Санніков оцінив перспективи Євгена Пригожина і ПВК Вагнера / belara.ga, скріншот

Білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков прокоментував питання ймовірності появи в Білорусі найманців ПВК Вагнера.

З військової точки зору необхідно буде ліквідувати бази ПВК Вагнера в Білорусі, якщо вони там з'являться, заявив він в інтерв'ю Главреду.

"Це абсолютно логічно з точки зору ведення війни з таким підлим противником", — вважає експерт.

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Він також не виключає, що в разі появи в Білорусі значної групи "вагнерівців" це створить небезпеку нового походу окупантів на Київ.

Відповідаючи на питання про те, чи можуть бути ще одні "іхтамнети", тільки вже з боку Білорусі, Санніков додав: "Так. З будь-якого боку, як не крути, поява Пригожина шкодить всім".

Хто такий Андрій Санніков Андрій Олегович Санніков – білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадської програми "Європейська Білорусь". Він був змушений втекти з Білорусі та шукати політичного притулку у Великій Британії. Він продовжує виступати за вільну і демократичну Білорусь без репресивного режиму Лукашенка, пише Вікіпедія.

Ситуація навколо бунту ПВК Вагнера:

Раніше повідомлялося про те, що Кремль після військового заколоту ПВК Вагнер має намір взяти під контроль "глобальну імперію" Євгена Пригожина. Москва вже заявила своїм партнерам в Африці, що вагнерівці більше не будуть діяти самостійно. Вони продовжать свою "роботу" за кордоном, але вже з новим керівництвом.

Американське видання The Wall Street Journal, пише, що після ситуації з військовим заколотом Пригожина Кремль вирішив взяти під свій повний контроль ПВК Вагнера.

Російський терорист Євген Пригожин упустив свій шанс щодо заколоту в країні-агресорі Росії, а його боягузтво призвело до ліквідації приватної військової компанії "Вагнера", ватажком якої він був. Про це раніше написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Горе переможеним... Особливо трусам. Імперію ПВК "Вагнера" роздирають на шматки некрофаги, несучи в дзьобах найсмачніші шматки. ПВК швидко позбавляється мільярдного державного фінансування - на ці гроші претендують інші владні угруповання", - зазначив Подоляк.

Бунт "вагнерівців" на чолі з Пригожиним також може вплинути на збільшення допомоги Україні від західних партнерів, вважають американські чиновники.

Під час заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Пригожина в Росії американські чиновники побачили вразливі місця російського диктатора. Заяви керівника Кремля про "червоні лінії" є блефом - тепер це дуже добре розуміють у Вашингтоні, про це нещодавно писало видання Politico.

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