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Зеленський оцінив ризик атаки "вагнерівців" на Україну з боку Білорусі

Анна Ярославська
1 липня 2023, 12:05 оновлено 1 липня, 12:10
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Захисники України знищили 21 тисячу найманців ПВК "Вагнер", ще 80 тисяч були поранені, розповів президент.
Володимир Зеленський, ПВК Вагнер, ВСУ
Володимир Зеленський розповів про втрати ПВК "Вагнер" в Україні Колаж: Главред, фото: УНІАН, фото: 1 ОБрСпН імені Івана Богуна, росЗМІ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що захисники України знешкодили 100 тисяч найманців ПВК "Вагнера". Тепер "вагнерівці" їдуть до Білорусі, проте навряд чи спробують атакувати Україну з боку північного кордону. Про це глава держави сказав в інтерв'ю виданню El Mundo.

"Найпотужніша група ("вагнерівців", - ред.) перебувала на сході України (...) Вони були такі сильні, тому що у них не було іншого виходу, крім як атакувати. У них не було вибору, ні зупинитися, ні відступити вони не могли (...) Повернутися, не виконавши місії, було неможливо. Вони вбили багатьох своїх товаришів. У цьому був секрет їхньої сили. Решта російської армії не має мотивації та слабша за нас", - сказав Зеленський.

За словами президента, у ПВК "Вагнер" було дві категорії бійців: професійні найманці та мобілізовані з в'язниць, їхнє гарматне м'ясо.

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"Всього наші війська знищили 21 тисячу осіб, а 80 тисяч були поранені. Це колосальні втрати, але це дає уявлення про те, наскільки численні такі угруповання на сході України. Хороша новина полягає в тому, що ми знищили найбільш мотивовану частину російських сил (...) Ліквідація стількох найманців також є частиною контрнаступу цієї гібридної війни. Настав час рухатися далі", - зазначив глава держави.

За словами президента, тепер "вагнерівці" їдуть до Білорусі та можуть створювати загрози.

"Якщо вони хочуть сформувати наступальний кулак або диверсійні групи з цими злочинцями, щоб діяти на польських кордонах, ми скоро дізнаємося", - сказав Зеленський.

При цьому президент вважає малоймовірним, що найманці Пригожина будуть атакувати Україну з боку Білорусі.

"Є багато людей, які підтримували Пригожина в соцмережах під час бунту, а це означає, що вони програють війну і звинувачують один одного. Вони шукають винних за свої поразки в Україні. Ми повинні скористатися цією ситуацією, щоб відкинути наших ворогів з нашої землі. Ми вважаємо, що сьогодні вони вже не здатні нічого серйозного зробити проти України, але ми будемо стежити за ними на цьому північному кордоні", - резюмував Зеленський.

Втрати ПВК "Вагнер" в Україні

Президент США Джо Байден заявив, що українські військові майстерно відбивали атаки ворога і утримували свої позиції в Бахмуті. У цих запеклих боях ЗСУ "перемололи" майже 100 тисяч окупантів.

Речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що під час оборони Бахмута Збройні Сили України завдали непоправних втрат бойовикам з приватної військової компанії "Вагнер" попри те, що українські захисники не мали чисельної переваги на цьому напрямку.

Наприкінці травня в Інституті вивчення війни заявили, що дані про втрати російських окупаційних військ у Бахмуті заглушили "будь-який позитивний ефект від захоплення міста" і стали домінуючими в інформаційному просторі країни-агресора РФ.

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