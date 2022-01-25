Байден заявив про готовність запровадити санкції проти Путіна у разі нападу Росії на Україну

Байден і Путін / Reuters

Президент Джо Байден заявив, що США запровадять санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну. Обмеження можуть зачепити особисто президента РФ Володимира Путіна.

За словами кореспондента CNN Кейтлін Коллінс, Байден відповів "Так" на питання, чи розгляне він можливість запровадження санкцій персонально щодо самого Путіна, якщо Росія вирішить піти на вторгнення в Україну.

Американські законодавці внесли в конгрес і Сенат США вже цілий ряд законопроектів, що передбачають введення санкцій щодо Росії в разі нападу на Україну.

Документи, зокрема, припускають введення обмежень щодо російського президента.

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Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомляло, що якщо Росія піде на сценарій військового вторгнення на територію України, ЄС можуть відключити країну від міжнародної міжбанківської системи платежів SWIFT. Санкції можуть бути введені і проти великого російського бізнесу.

У США підтвердили, що Вашингтон розглядає всі можливі варіанти санкцій проти Росії на випадок вторгнення в Україну. Мова йде, в тому числі, і про відключенні Москви від SWIFT. Штати спростували інформацію преси з Німеччини про те, що на Заході відмовилися від запуску таких заходів.

У Конгресі США з'явився новий законопроект, який передбачає санкції проти Росії за військове вторгнення в Україну. У документі вказується, що обмеження спрямовані проти оточення президента Путіна, газопроводу Північний потік-2, фізичних осіб і на відключення Росії від SWIFT.

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