УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Байден заявив про готовність запровадити санкції проти Путіна у разі нападу Росії на Україну

25 січня 2022, 21:45

Американські законодавці внесли в конгрес і Сенат США вже цілий ряд законопроектів.

Байден, Путін
Байден і Путін / Reuters

Президент Джо Байден заявив, що США запровадять санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну. Обмеження можуть зачепити особисто президента РФ Володимира Путіна.

За словами кореспондента CNN Кейтлін Коллінс, Байден відповів "Так" на питання, чи розгляне він можливість запровадження санкцій персонально щодо самого Путіна, якщо Росія вирішить піти на вторгнення в Україну.

Американські законодавці внесли в конгрес і Сенат США вже цілий ряд законопроектів, що передбачають введення санкцій щодо Росії в разі нападу на Україну.

Документи, зокрема, припускають введення обмежень щодо російського президента.

читайте такожЗеленський ввів санкції проти члена Радбезу РФ, дизайнера, суддів і кримських "чиновників"

Реклама

Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомляло, що якщо Росія піде на сценарій військового вторгнення на територію України, ЄС можуть відключити країну від міжнародної міжбанківської системи платежів SWIFT. Санкції можуть бути введені і проти великого російського бізнесу.

У США підтвердили, що Вашингтон розглядає всі можливі варіанти санкцій проти Росії на випадок вторгнення в Україну. Мова йде, в тому числі, і про відключенні Москви від SWIFT. Штати спростували інформацію преси з Німеччини про те, що на Заході відмовилися від запуску таких заходів.

У Конгресі США з'явився новий законопроект, який передбачає санкції проти Росії за військове вторгнення в Україну. У документі вказується, що обмеження спрямовані проти оточення президента Путіна, газопроводу Північний потік-2, фізичних осіб і на відключення Росії від SWIFT.

Читайте також:

viber
санкції санкції США санкції проти Росії Джо Байден
Зараз ви переглядаєте новину «Байден заявив про готовність запровадити санкції проти Путіна у разі нападу Росії на Україну». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Фінансовий гороскоп на тиждень 24-30 січня: Левам - везіння, Терезам - борги, Водоліям - подарункиФінансовий гороскоп на тиждень 24-30 січня: Левам - везіння, Терезам - борги, Водоліям - подарунки Гороскоп на сьогодні, 22 січня 2022: Дівам – розчарування, Терезам - час змін, Рибам - недругиГороскоп на сьогодні, 22 січня 2022: Дівам – розчарування, Терезам - час змін, Рибам - недруги Топ-5 кімнатних рослин, що принесуть сімейне щастя і допоможуть знайти любовТоп-5 кімнатних рослин, що принесуть сімейне щастя і допоможуть знайти любов Прогноз магнітних бур на лютий 2022: коли потрібно подбати про тискПрогноз магнітних бур на лютий 2022: коли потрібно подбати про тиск Наймодніші жіночі стрижки для круглого обличчя 2022, які чудово роблять стрункішоюНаймодніші жіночі стрижки для круглого обличчя 2022, які чудово роблять стрункішою
21:45

Байден заявив про готовність запровадити санкції проти Путіна у разі нападу Росії на Україну

21:38

Сон, як у немовляти: як потрібно спати, щоби виспатися - 7 простих порад

21:24

Чекаємо ще одного "птаха": в Україні анонсували нову партію допомоги від СШАВідео

20:49

Прикмети на 26 січня: що не можна робити в Єрмілов день і як не потрапити в бідуВідео

20:41

"Тонкощі дипломатичної гри": Зеленський звернувся до українців через загрозу вторгнення РФВідео

Реклама
20:37

Щедрі подарунки долі, щастя в любові і успіх в грошах: улюбленці удачі за гороскопом в рік ТиграВідео

20:33

"Не маю ілюзій": Зеленський висловився щодо зустрічі радників "нормандської четвірки"

20:22

У Стамбулі снігопад: літаки стоять по 20 годинФото

19:58

Playboy відпочиває: Даша Астаф'єва знялася в чуттєвому образі в панчохах і відкритому боді

19:51

Летів 11 годин при -50 градусах і вижив: безбілетник дістався з Африки в Амстердам у відсіку шасі

19:45

В Україні стався "переворот" та їй не місце в НАТО - президент Хорватії

19:37

США пообіцяли Україні "ще більше" озброєнь, але лише за однієї умовиВідео

19:36

Виключатимуть: за продаж рефератів та курсових на студентів чекає відповідальність

19:30

"Думав, що дадуть путівку до санаторію": українець 27 разів вакцинувався від коронавірусуВідео

19:29

Чому, напавши на Україну, Путін сам зруйнує свою мріюПогляд

19:15

На Львівщині подружжя запалило несправний котел та загинуло, малюк залишився сиротою

19:14

Україна запросила аварійне постачання електроенергії з БілорусіВідео

19:09

Іспанська принцеса розлучається з чоловіком після 24 років шлюбу - він публічно попався на зраді

19:08

Що робити, якщо бегонія не цвіте: як змусити рослину випустити бутониВідео

19:07

Гороскоп на завтра, 26 січня 2022: Близнюкам – неймовірна зустріч, Дівам – неприємності, Стрільцям - секретиВідео

Реклама
19:06

Вчені виявили новий симптом Омікрона, який може бути єдиною ознакою захворюванняВідео

19:04

Український парламент прийняв законопроект, який дозволить дарувати книги з самого народження

18:47

Почали відмовляти ноги: у хворої на поліомієліт дитини із Закарпаття виявили ще й коронавірусВідео

18:26

ПриватБанк заборонив знімати гроші з рахунків: від клієнта вимагають довести законність коштів

18:23

Пошкодив внутрішні органи: у Сумській області чоловік до смерті жорстоко зґвалтував жінкуВідео

18:07

Фатальні красуні: топ-4 знака гороскопу, перед якими складно встоятиВідео

18:01

Маша Єфросиніна показала рідкісні фото з молодою і квітучою мамою - схожість дивовижна

17:53

Обладнання та боєприпаси для ЗСУ: в Україну прибула нова партія військової допомоги від СШАВідео

17:51

Спроба штурму Ради, зіткнення з копами та евакуація депутатів: як пройшла протестна акція ФОПівВідео

17:30

Копи знайшли та затримали переслідувача Огнєвіч: уродженцю Черкаської області повідомили про підозруВідео

17:25

Гороскоп на лютий 2022 для Овнів: службовий роман, ривок у кар'єрі та здійснення мріїВідео

17:19

У Латвії назвали "ганебним" блокування Німеччиною постачання гаубиць для УкраїниВідео

17:18

У Раді можуть прийняти закон, що заохочує корупцію в ОГТСУ - нардеп Кучеренко

17:18

Вторгнення Росії: Канада закликала членів сімей дипломатів покинути УкраїнуВідео

17:05

У центрі Києва біля СБУ влаштували стрілянину з автоматаВідео

17:01

Зеленський впевнений, що Харків ніколи не буде окупованийВідео

17:00

Прикмети на 27 січня: що не можна робити в день святої Ніни і як не потрапити в бідуВідео

16:48

Білий дім скликає два секретні брифінги у світлі інформації про вторгнення Росії в УкраїнуВідео

16:37

Стиснути на 50 млрд доларів: у США хочуть вдарити санкціями з експорту РФ - BILD

16:36

Екснардеп від Слуги народу влаштував бійку в міськраді Одеси

Реклама
16:31

"Грандіозний масштаб": пластичний хірург розповів, як Путіну роками переробляли обличчя

16:24

Настя Каменських обурила мережу танцем у розпусному купальнику: "Вона в одязі буває?"Відео

16:11

ФОПи штурмують Раду: один з протестувальників не прийшов до тями після допомоги медиків - ЗМІВідео

16:10

Поверне до життя, позбавить від хвороб: як приготувати найкраще добриво з цибулевого лушпиння

15:54

На яку серйозну проблему зі здоров'ям вказують безсоння - коментар лікаря

15:49

Кадиров заявив, що давно "навів би порядок" в Україні - в Кремлі відповіли на його пропозицію

15:39

До 55 тисяч хворих за день: вчені озвучили песимістичний прогноз щодо нової хвилі COVID-19

15:16

Курс долара в столичних обмінниках встановив рекордний максимумВідео

15:14

В Україні подешевшають яйця: коли це трапиться і чому

15:12

Смачні млинці з ідеальною начинкою на Масляну 2022: готувати всього 15 хвилинВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти