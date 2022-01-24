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Газ і нафта – під ударом, а питання SWIFT блокує ФРН: ЗМІ дізналися плани ЄС щодо санкцій проти РФ

24 січня 2022, 14:22

В ЄС погоджують санкції проти Росії через ситуацію біля кордонів України і готові до жорстких заходів.

Євросоюз
У ЄС розглядають питання нафти і газу як важіль тиску на Росію / Фото Reuters

У Євросоюзі обговорюють пакет санкцій проти Росії у зв'язку із загрозою військового вторгнення в Україну. Європа погоджує питання щодо обмежень з США. В якості важелів тиску на Москву розглядаються заходи, пов'язані з санкціями щодо газу і нафти. Обговорення питання відключення російської держави від SWIFT блокує Німеччина і "опозиційні країни".

Як повідомляє Euractiv, один з високопосадовців ЄС розповів журналістам про те, що якщо рішення щодо санкцій проти Росії буде ухвалено, запуск таких заходів у разі необхідності відбудеться в максимально швидкі терміни.читайте такожСША відмовилися вдарити санкціями до нападу РФ на Україну і назвали причину

"Реакція буде дуже швидкою, реакція буде гранично чіткою", - сказав він.

Втім, якщо питання газу і нафти, постачання яких з Росії багато країн не можуть замінити іншими джерелами імпорту, розглядаються в якості можливих важелів тиску, то відключення Москви від SWIFT блокується Німеччиною і "опозицією".

"У той час, коли нафта і газ розглядаються як можливі важелі впливу, один з дипломатів ЄС сказав, що опозиція на чолі з Німеччиною, схоже, зняла з обговорення пропозицію відокремити Москву від глобальної платіжної системи SWIFT", - підкреслює видання.

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Плани Заходу щодо відключення РФ від SWIFT через загрозу вторгнення в Україну

Видання Financial Times повідомляло, що якщо Росія піде на сценарій військового вторгнення на територію України, ЄС можуть відключити країну від міжнародної міжбанківської системи платежів SWIFT. Санкції можуть бути впроваджені проти великого російського бізнесу.

У США підтвердили, що Вашингтон розглядає всі можливі варіанти санкцій проти Росії на випадок вторгнення в Україну. Мова йде, серед іншого, і про відключення Москви від SWIFT. Штати спростували інформацію преси з Німеччини про те, що на Заході відмовилися від запуску таких дій.

У Конгресі США з'явився новий законопроект, який передбачає санкції проти Росії за військове вторгнення в Україну. У документі вказується, що обмеження спрямовані проти оточення президента Путіна, газопроводу Північний потік-2, фізичних осіб і на відключення Росії від SWIFT.

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