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Байден захворів і буде в ізоляції: що сталося з президентом США

Анна Ярославська
18 липня 2024, 08:48
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Востаннє глава Білого дому здавав позитивний тест на коронавірус 2022 року.
Байден захворів і буде в ізоляції: що сталося з президентом США
Байден здав позитивний тест на Covid-19 / Колаж: Главред, фото: УНІАН, president.gov.ua

Президент США Джо Байден заявив, що вдень у середу, 17 липня, отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Водночас глава держави почувається добре.

У соцмережі Х Байден заявив, що перебуватиме в ізоляції до одужання.

"Я перебуватиму в ізоляції, поки не одужаю, і в цей час я продовжуватиму працювати, щоб виконувати роботу для американського народу", - зазначив президент США.

Раніше про хворобу Байдена повідомила глава UnidosUS Джанет Мургуйя. Президент США мав виступити на конференції в Лас-Вегасі, однак не зміг приїхати.

"На жаль, я щойно говорила телефоном із президентом Байденом, і він поділився своїм глибоким розчаруванням через те, що не зміг приєднатися до нас сьогодні вдень. Президент був присутній на багатьох заходах, як ми всі знаємо, і він щойно здав позитивний тест на Covid", - сказала Мургуйя.

Дивіться відео - Стало відомо про хворобу Байдена:

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Білий дім також підтвердив інформацію про те, що Байден підхопив коронавірус. Там зазначили, що у Байдена легкі симптоми, а сам він вакцинований.

Востаннє президент США здавав позитивний тест на коронавірус 2022 року.

Байден назвав умову виходу з президентських перегонів

Президент США Джо Байден заявив, що вийде з президентських перегонів лише за умови, якщо лікарі виявлять у нього проблеми зі здоров'ям.

"Якби виникла якась медична проблема, якби лікарі прийшли до мене і сказали, що в мене є те чи інше захворювання", - сказав глава Білого дому в інтерв'ю BET.

"Але я зробив серйозну помилку в усіх дебатах. Коли я спочатку балотувався, я сказав, що буду перехідним кандидатом і думав, що зможу передати естафету комусь іншому", - додав Байден, відповідаючи на запитання про вихід із перегонів.

Як повідомляв Главред, в американських ЗМІ поширюються припущення про те, що Джо Байден хворий, у нього нібито хвороба Паркінсона. В адміністрації американського лідера спростували ці чутки.

Чи продовжить Байден брати участь у виборах президента США

Дедалі більше представників Демократичної партії у США хочуть, щоб чинний господар Білого дому Джо Байден відмовився від участі в нових перегонах за крісло президента. Про це повідомляє портал Axios із посиланням на власні джерела.

Після внутрішньопартійного бунту в команді Джо Байдена чинний президент США заявив, що він залишається в перегонах за посаду глави держави. У такий спосіб він дав знати своїм колегам, які самі ж підняли цей бунт, що він намагатиметься всидіти на своєму місці.

Пізніше в інтерв'ю NBC News Байден дав зрозуміти, що не збирається залишати президентські перегони на виборах 2024 року. Глава Білого дому впевнений, що не програє кандидату від Республіканської партії Дональду Трампу.

Директор програми "Північна Америка" аналітичного центру "Українська призма" Олександр Краєв вважає, що у Демократичної партії США немає реальної можливості зняти з президентських перегонів Джо Байдена. Щоб репутаційні ризики були мінімальними, нинішній глава Білого дому має сам відмовитися балотуватися.

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