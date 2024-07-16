Є два кандидати: названо ймовірних наступників Байдена на виборах президента США

Директор програми "Північна Америка" аналітичного центру "Українська призма" Олександр Краєв прокоментував імовірність зміни кандидата в президенти США від Демократичної партії.
"Із молодого і найбільш зіркового лідерства я б назвав двох - це губернатор Каліфорнії Ньюсом, який у принципі є набагато молодшою версією Байдена і повністю відтворює його політику", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.
Ще одним варіантом експерт назвав Піта Буттіджеджа, який свого часу досить успішно балотувався в президенти.
"І якраз те, що він відступив і передав своїх виборців Байдену, дало йому можливість перемогти в демократичних праймеріз у 2020 році", - нагадав він.
Співрозмовник вважає, що обидва ці політики молоді, з величезним політичним досвідом, амбіціями та потенціалом, до того ж вони справді є лідерами молодіжного крила партії й політично не сильно відрізняються від Байдена.
"Звичайно, зараз здебільшого говорять про Камалу Гарріс, але я дуже сумніваюся в її популярності та сприйнятті як політика", - додав Краєв.
Хто такий Олександр Краєв
Олександр Краєв – директор програми "Північна Америка" аналітичного центру "Українська призма". Директор програми досліджень Трансатлантичного діалогу та взаємин з НАТО Групи стратегічних та безпекових студій. Викладає міжнародну політику в Інституті міжнародних відносин (ІМВ КНУ) та Києво-Могилянській академії (НаУКМА).
Дослідницькі інтереси:
- зовнішня політика та внутрішньополітичні процеси США;
- міжнародна політика у Північній Америці;
- внутрішня та зовнішня політика Великій Британії;
- проблематика ірландського кордону та конфлікту в Північній Ірландії;
- міжнародні конфлікти, підходи до пост-конфліктного врегулювання.
Раніше повідомлялося, що демократи хочуть, щоб Байден знявся з виборів. З кожним днем дедалі більше демократів у США хочуть, щоб нинішній президент США Джо Байден відмовився від участі в перегонах за крісло президента, повідомляє Anxios.
Нагадаємо, раніше відбулися перші дебати між президентом США Джо Байденом і кандидатом на цю посаду від Республіканської партії Дональдом Трампом. За оцінками глядачів та експертів, чинний глава Білого дому провалив їх, а явним переможцем став республіканець. І це незважаючи на те, що Трампа "спіймали" одразу на тридцяти неправдивих заявах. У Байдена таких було всього дев'ять. Усі подробиці дебатів читайте в матеріалі: Як Байден провалив дебати проти Трампа: основні моменти теледуелі та панічна реакція демократів.
Опитування Wall Street Journal показало, що Трамп перемагає Байдена з різницею 48% проти 42%, а опитування New York Times/Siena показало, що перевага Трампа над Байденом збільшилася на три пункти до 49% проти 43%. Згідно з даними опитування Ipsos і вебсайту 538, незважаючи на перемогу Трампа над Байденом у першому турі дебатів із показниками 60% проти 21%, обидва кандидати майже не втратили свої електоральні позиції.
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