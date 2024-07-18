Байден може перевернути на свою користь ситуацію на виборах в США: до чого тут Україна

Джо Байден може суттєво збільшити свої шанси на перемогу у виборах США за умови реальних зрушень у війні Росії проти України, вважає експерт.

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Вибори в США - Байден може перевернути ситуацію на свою користь / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, European Union

Для Джо Байдена розпочинається вирішальний етап боротьби за посаду президента США. Проте, заміна кандидата від Демократичної партії могла б стати потужним піар-ходом і цікавим політтехнологічним кроком, здатним залучити нових виборців. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний аналітик Олександр Кочетков.

За словами Кочеткова, зміна кандидата за три місяці до виборів є рідкісним явищем у США, яке могло б привернути увагу виборців. Однак демократи вже втратили час, коли це було можливо зробити.

"Політтехнологи й оточення Байдена вчасно не вмовили його відмовитися від участі у виборах. А інший кандидат від демократів, якого могли б висунути замість Байдена, не буде віддаватися процесу виборів із потрібною напругою, тому що в нього завжди буде відмовка: "Моя кампанія тривала не рік, а кілька місяців, тому я просто не встиг. От якби заміна Байдена відбулася раніше, я б обов'язково переміг", - зазначив він. відео дня

Він також зазначив, що для нового кандидата від Демократичної партії програш на виборах не був би такою особистою та політичною трагедією, як для Байдена, для якого ці вибори є останнім серйозним випробуванням.

Байден, за його словами, знаходиться у складній ситуації і може зробити більше, незважаючи на свій вік, ніж новий, молодий кандидат. Два місяці тому можна було замінити Байдена, але зараз, в кінці гонки, заміна його буде ще більш невигідною для демократів, переконаний Кочетков.

"У Байдена з'являться шанси поліпшити результат на виборах, якщо будуть зрушення у війні Росії та України, наприклад, якщо запуститься мирний процес, який матиме результати, які можна буде запропонувати американським виборцям як перемогу.Хоча, як на мене, шанси 60/40 на користь Трампа. І це, до речі, не є трагедією", - резюмував політичний експерт.

Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, директор програми "Північна Америка" аналітичного центру "Українська призма" Олександр Краєв прокоментував можливість зміни кандидата в президенти США від Демократичної партії.

Він підкреслив, що у Демократичної партії США немає реальної можливості зняти Джо Байдена з президентських перегонів. Щоб уникнути репутаційних ризиків, нинішній президент повинен самостійно вирішити не балотуватися.

Джо Байден, однак, дав зрозуміти, що не має наміру залишати президентські перегони на виборах 2024 року і впевнений у своїй перемозі над кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом.

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