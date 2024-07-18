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Байден може перевернути на свою користь ситуацію на виборах в США: до чого тут Україна

Юрій Берендій
18 липня 2024, 03:05
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Джо Байден може суттєво збільшити свої шанси на перемогу у виборах США за умови реальних зрушень у війні Росії проти України, вважає експерт.
Байден може перевернути на свою користь ситуацію на виборах в США: до чого тут Україна
Вибори в США - Байден може перевернути ситуацію на свою користь / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, European Union

Для Джо Байдена розпочинається вирішальний етап боротьби за посаду президента США. Проте, заміна кандидата від Демократичної партії могла б стати потужним піар-ходом і цікавим політтехнологічним кроком, здатним залучити нових виборців. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний аналітик Олександр Кочетков.

За словами Кочеткова, зміна кандидата за три місяці до виборів є рідкісним явищем у США, яке могло б привернути увагу виборців. Однак демократи вже втратили час, коли це було можливо зробити.

"Політтехнологи й оточення Байдена вчасно не вмовили його відмовитися від участі у виборах. А інший кандидат від демократів, якого могли б висунути замість Байдена, не буде віддаватися процесу виборів із потрібною напругою, тому що в нього завжди буде відмовка: "Моя кампанія тривала не рік, а кілька місяців, тому я просто не встиг. От якби заміна Байдена відбулася раніше, я б обов'язково переміг", - зазначив він.

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Він також зазначив, що для нового кандидата від Демократичної партії програш на виборах не був би такою особистою та політичною трагедією, як для Байдена, для якого ці вибори є останнім серйозним випробуванням.

Байден, за його словами, знаходиться у складній ситуації і може зробити більше, незважаючи на свій вік, ніж новий, молодий кандидат. Два місяці тому можна було замінити Байдена, але зараз, в кінці гонки, заміна його буде ще більш невигідною для демократів, переконаний Кочетков.

"У Байдена з'являться шанси поліпшити результат на виборах, якщо будуть зрушення у війні Росії та України, наприклад, якщо запуститься мирний процес, який матиме результати, які можна буде запропонувати американським виборцям як перемогу.Хоча, як на мене, шанси 60/40 на користь Трампа. І це, до речі, не є трагедією", - резюмував політичний експерт.

Хто такий Олександр Кочетков

Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, директор програми "Північна Америка" аналітичного центру "Українська призма" Олександр Краєв прокоментував можливість зміни кандидата в президенти США від Демократичної партії.

Він підкреслив, що у Демократичної партії США немає реальної можливості зняти Джо Байдена з президентських перегонів. Щоб уникнути репутаційних ризиків, нинішній президент повинен самостійно вирішити не балотуватися.

Джо Байден, однак, дав зрозуміти, що не має наміру залишати президентські перегони на виборах 2024 року і впевнений у своїй перемозі над кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом.

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війна в Україні Олександр Кочетков вибори у США президентські вибори в США
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