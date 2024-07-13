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"Знищення лікарні мало": Зеленський був розчарований після зустрічі з Байденом - ЗМІ

Юрій Берендій
13 липня 2024, 22:59
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В ЗМІ наголошують, що Зеленський на саміті НАТО у Вашингтоні розраховував на згоду Байдена щодо зняття обмежень на удари американською зброєю по РФ.
'Знищення лікарні мало': Зеленський був розчарований після зустрічі з Байденом - ЗМІ
Зеленський був розчарований після переговорів з Байденом / Колаж Главред, фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський залишився розчарований відмовою президента США Джо Байдена надати дозвіл українським військам бити американською далекобійною зброєю по території РФ. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела, які знайомі з ходом розмови між двома лідерами.

Президент України Володимир Зеленський порушив це питання під час завершення двосторонньої дискусії в четвер, коли саміт НАТО добігав кінця. Байден відповів, що обидві сторони повинні продовжувати обговорення, повідомили троє співрозмовників.

Це залишило можливість для зняття обмежень відкритою, хоча до позитивної відповіді було ще далеко, зазначили вони.

відео дня

Після розмови Зеленський і Андрій Єрмак, керівник його Офісу, були вкрай розчаровані, повідомила особа, знайома з ситуацією.

"Відчуття завжди одне й те саме: обмеження зрештою знімуть, але спочатку хтось має померти. Здається, що знищення дитячої лікарні недостатньо", - сказав співрозмовник, який, як і інші, побажав залишитися анонімним, щоб обговорити приватну зустріч.

Під час своєї гучної прес-конференції у четвер увечері Байден розповів, як відповів Зеленському, що не завдавав би ударів по РФ.

"Якби він мав можливість вдарити по Москві, вдарити по Кремлю, чи мав би це сенс? Ні", - сказав Байден, незважаючи на те, що США не передали Україні жодного озброєння, яке могло б потрапити в зону досяжності російської столиці.

Що таке Politico?

Politico — американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія, охоплює теми політики й урядування в Сполучених Штатах Америки і на міжнародному рівні. Контент поширюється через телебачення, Інтернет, газету The Politico та радіо, пише Вікіпедія.

Удари далекобійною зброєю США по Росії - що відомо про позицію Пентагону

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 12 липня глава Пентагону Ллойд Остін вдруге за місяць поспілкувався по телефону з міністром оборони РФ Андрієм Бєлоусовим. Про це на брифінгу повідомила речниця Пентагону Сабріна Сінгх, додавши, що США наразі не дозволяють Україні використовувати ракети ATACMS для ударів по глибинних цілях у Росії, хоча це може змінитися.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначав, що Україна робить все можливе, щоб отримати від США дозвіл на удари по аеродромах на території РФ, готуючи потужний військово-дипломатичний удар у відповідь на російський терор.

Президент України Володимир Зеленський на саміті НАТО у Вашингтоні провів перші переговори з новим прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Обговорювалося практичне застосування британських ракет Storm Shadow для ударів по РФ у зв'язку з постачанням Україні літаків F-16.

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