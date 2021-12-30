Перуанські шамани провели обряд очищення над фото Байдена, Зеленського і Путіна

Фотографію Зеленського помітили на ритуалі очищення перуанських шаманів / скріншот

Напередодні Нового року 2022 Перуанські шамани влаштували ритуал очищення над портретами світових політиків.

Цього разу на шаманській церемонії помітили і портрет президента України Володимира Зеленського, передає ТСН.

Такі обряди перуанські шамани проводять щороку. Правда, зазвичай вони беруть фотографії чинних президентів США та Росії. Цього року заклинателі взяли і портрет українського президента.

Від чого саме очищають фотографії політиків - не уточнюється. Шамани не давали жодних політичних прогнозів, натомість передбачили, що пандемія коронавірусу в 2022 році піде на спад.

Як повідомляв Главред, 30 грудня відбудеться телефонна розмова між Джо Байденом і Володимиром Путіном. Незабаром слід очікувати і розмови президентів США та України - Джо Байдена і Володимира Зеленського.

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