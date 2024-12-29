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Байден шкодує, що поступився місцем Гарріс: The Washington Post розкрили деталі

Юлія Закрепа
29 грудня 2024, 15:50
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Байден підірвав свій власний меседж, намагаючись утриматися на посаді президента.
Байден шкодує, що поступився місцем Гарріс: The Washington Post розкрили деталі
Байден шкодує про те, що покинув президентську гонку / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Белый дом

Головне із матеріалу:

  • Чому Байден шкодує про те, що покинув президентську гонку
  • Байденові варто було б залишитися в виборчих перегонах
  • Багато демократів звинувачують у поразці Гарріс

У Білому домі стверджують, що Джо Байден шкодує, що вийшов з президентських перегонів цього року, оскільки вважає, що переміг би Дональда Трампа навіть попри негативні результати опитувань.

У виданні The Washington Post зазначили, що Байден визнав, що його президентство, а також довга політична кар'єра завершуються раніше, ніж він планував. Він зазначив, що деякі з його стратегічних помилок, які сталися внаслідок спроби відновити традиційні правила американської політики після періоду Трампа, могли виявитися політично вкрай невдалими.

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Багато його прихильників мають надію, що історія оцінить Байдена позитивно, але наразі демократи стурбовані перспективами знову побачити Трампа в Білому домі.

За результатами опитування істориків, Байден зайняв 14-те місце серед найкращих американських президентів, тоді як Трамп - останнє. Проте Трамп вже готується до своєї другої інавгурації, яка відбудеться 20 січня.

"Він зробив дуже багато в дуже складній ситуації", - наголосив колишній сенатор Тед Кауфман.

За його словами, Байден проштовхнув кілька монументальних законопроєктів у той час, коли голоси в Сенаті були розділені 50 на 50, а віцепрезидентка Камала Гарріс розділила голоси порівну.

Байден шкодує, що поступився місцем Гарріс: The Washington Post розкрили деталі
Що відомо про президентські вибори у США / Інфографіка: Главред

"Прийшовши після Трампа з поганою економікою, він все одно згуртував людей. Він зробив все це щодо інфраструктури, і все це він зробив з більшістю в один голос у Сенаті. Джо Байден зробив це одним голосом", - підкреслив він.

Байден і його команда нині вважають, що президентові варто було б залишитися в виборчих перегонах, попри невдалий виступ на дебатах та тиск з боку демократів. Помічники Байдена стверджують, що президент, коментуючи свій вихід з гонки та перемогу Трампа на виборах, намагався не покладати провину на Гарріс або її кампанію.

Але багато демократів звинувачують у поразці Гарріс наполегливість Байдена, який так довго залишався у перегонах, що до моменту зняття своєї кандидатури у Гарріс залишилося трохи більше трьох місяців на передвиборчу кампанію.

Інші стверджують, що Байден підірвав свій власний меседж, намагаючись утриматися на посаді президента замість того, щоб прокласти шлях для молодої групи антитрампівських демократів, які могли б повести країну в майбутнє.

Військова допомога США - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що США готують новий пакет військової допомоги Україні на $1,2 мільярда. Зазначається, що буде використано решту коштів, виділених на закупівлю нової зброї для України. Державний департамент і Пентагон відмовилися коментувати Reuters майбутню поставку.

Президент України Володимир Зеленський заявив про збільшення допомоги від США. Наразі Україна потребує сильної позиції для дипломатії. Зеленський акцентував увагу на тому, що кожен підрозділ і кожна бригада наближають мир. Він подякував військовим багатьох бригад за стійкість і сміливість.

ЗМІ стало відомо, що Євросоюз не хоче вводити миротворців в Україну без підтримки США. Зазначається, що президент України Володимир Зеленський попередив, що гарантії безпеки тільки від європейських країн, без участі США, не будуть "достатніми" для забезпечення довгострокового захисту України від подальшої російської агресії.

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