Масштабні санкції проти 'тіньового флоту' Росії: у ЗМІ розкрили нові плани Байдена

Нові санкції необхідні для забезпечення того, щоб Україна перебувала в "найкращому можливому становищі" для оборони.

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Байден може запровадити масштабні санкції проти РФ / колаж: Главред, фото: ОПУ, kremlin.ru

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Які компанії РФ у зоні ризику серйозних санкцій США

Чому США бояться зростання цін на газ і підвищення інфляції

Президент США Джо Байден розглядає можливість введення нових масштабних санкцій проти Росії. Вони можуть зачепити енергетичний сектор країни-агресора.

За словами джерел видання The Washington Post, санкції будуть спрямовані на "тіньовий флот", а також на російських експортерів нафти, на яких досі не поширювалися обмеження. Водночас обговорюється можливість відкликання ліцензії, що дозволяє банкам обробляти операції з російськими енергоносіями.

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Як зазначили неназвані співрозмовники WP, такий крок дасть команді обраного президента Дональда Трампа більше важелів впливу в переговорах із російським диктатором Володимиром Путіним про припинення війни Росії з Україною.

Старший науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Едвард Фішман пояснив, що раніше адміністрація Байдена не запроваджувала жорстких санкцій проти російських енергоносіїв, оскільки вона побоювалася зростання цін на газ і підвищення інфляції.

Скільки країни НАТО витрачають на оборону / Інфографіка: Главред

"Але вибори закінчилися, і інфляція перебуває під контролем. Причини для такої обережності щодо санкцій більше не актуальні", - додав він.

Високопоставлений представник адміністрації президента США в коментарі WP назвав нові санкції необхідними для забезпечення того, щоб Україна перебувала в "найкращому можливому становищі" для оборони і ведення переговорів про мир на справедливих умовах.

"Ця дія стане ще одним кроком на шляху до досягнення цієї мети", - зазначив він.

Як нагадує видання, продаж енергоносіїв залишається одним з головних джерел доходу для російського бюджету. За даними S&P Global, минулого року Кремль заробив на цьому близько 100 мільярдів доларів.

Санкції проти Росії - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Британія ввела потужні санкції проти РФ. До списку увійшли Повітряно-космічні сили країни-агресора. Також Британія ввела обмеження проти пʼяти російських кораблів - серед них "Муса Джаліль" і "Бегей".

Закінчення війни в Україні може пришвидшитись, адже США вдарили санкціями по РФ. Раніше цього тижня Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Газпромбанку, ключової фінансової установи, що раніше уникала подібних заходів через її роль у здійсненні платежів за російський газ.

Президент України Володимир Зеленський підписав новий пакет санкцій. Він підписав рішення, згідно якого вводяться санкції проти колаборантів, а також осіб, які мають відношення до забезпечення авіаційної інфраструктури Росії.

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