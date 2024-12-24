Масштабні санкції проти 'тіньового флоту' Росії: у ЗМІ розкрили нові плани Байдена

Головне із матеріалу:
- Які компанії РФ у зоні ризику серйозних санкцій США
- Чому США бояться зростання цін на газ і підвищення інфляції
Президент США Джо Байден розглядає можливість введення нових масштабних санкцій проти Росії. Вони можуть зачепити енергетичний сектор країни-агресора.
За словами джерел видання The Washington Post, санкції будуть спрямовані на "тіньовий флот", а також на російських експортерів нафти, на яких досі не поширювалися обмеження. Водночас обговорюється можливість відкликання ліцензії, що дозволяє банкам обробляти операції з російськими енергоносіями.
Як зазначили неназвані співрозмовники WP, такий крок дасть команді обраного президента Дональда Трампа більше важелів впливу в переговорах із російським диктатором Володимиром Путіним про припинення війни Росії з Україною.
Старший науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Едвард Фішман пояснив, що раніше адміністрація Байдена не запроваджувала жорстких санкцій проти російських енергоносіїв, оскільки вона побоювалася зростання цін на газ і підвищення інфляції.
"Але вибори закінчилися, і інфляція перебуває під контролем. Причини для такої обережності щодо санкцій більше не актуальні", - додав він.
Високопоставлений представник адміністрації президента США в коментарі WP назвав нові санкції необхідними для забезпечення того, щоб Україна перебувала в "найкращому можливому становищі" для оборони і ведення переговорів про мир на справедливих умовах.
"Ця дія стане ще одним кроком на шляху до досягнення цієї мети", - зазначив він.
Як нагадує видання, продаж енергоносіїв залишається одним з головних джерел доходу для російського бюджету. За даними S&P Global, минулого року Кремль заробив на цьому близько 100 мільярдів доларів.
Санкції проти Росії - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Британія ввела потужні санкції проти РФ. До списку увійшли Повітряно-космічні сили країни-агресора. Також Британія ввела обмеження проти пʼяти російських кораблів - серед них "Муса Джаліль" і "Бегей".
Закінчення війни в Україні може пришвидшитись, адже США вдарили санкціями по РФ. Раніше цього тижня Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Газпромбанку, ключової фінансової установи, що раніше уникала подібних заходів через її роль у здійсненні платежів за російський газ.
Президент України Володимир Зеленський підписав новий пакет санкцій. Він підписав рішення, згідно якого вводяться санкції проти колаборантів, а також осіб, які мають відношення до забезпечення авіаційної інфраструктури Росії.
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