США готують новий пакет військової допомоги Україні на $1,2 мільярда: що відомо

Пакет виділено у рамках Ініціативи з надання допомоги у сфері безпеки в Україні.

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Військова допомога від США / колаж: Главред, фото: Офіс президента

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США готують новий пакет допомоги Україні на $1,2 мільярда

Пакет охоплює перехоплювачі ППО та артилерійські боєприпаси

Адміністрація президента США Джо Байдена найближчими днями оголосить про пакет на 1,2 млрд доларів у рамках Ініціативи з надання допомоги у сфері безпеки в Україні. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що буде використано решту коштів, виділених на закупівлю нової зброї для України.

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За даними джерел агентства, пакет охоплює перехоплювачі ППО та артилерійські боєприпаси, але точний вміст стане відомим, коли пакет буде оголошено найближчими днями.

Варто зауважити, що у рамках USAI військову техніку закуповують в оборонної промисловості або партнерів, а не з американських запасів, а це означає, що її доставка на поле бою може тривати місяцями або роками.

"Пакет USAI може стати одним з останніх кроків, які Сполучені Штати зроблять для надання прямої військової підтримки Україні, оскільки Київ готується до повернення обраного президента Дональда Трампа, який публічно поставив під сумнів військову допомогу і пообіцяв покласти край війні протягом 24 годин після вступу на посаду 20 січня", - пише видання.

Державний департамент і Пентагон відмовилися коментувати Reuters майбутню поставку, заявивши, що вони не обговорюють пакети допомоги в галузі безпеки до їхнього офіційного оголошення.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Сполучені Штати виділили Україні 175 мільярдів доларів допомоги, зокрема близько 61,4 мільярда доларів у вигляді допомоги у сфері безпеки.

Військова допомога Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, за останні п'ять тижнів керівництва Джо Байдена Білим домом США роблять "історичну спробу" щодо збільшення постачання зброї Україні. Зазначається, що в Україну відправлять сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет, сотні одиниць бронетехніки та іншу допомогу.

The New York Times із посиланням на високопосадовця з Міністерства оборони повідомляє, що адміністрація президента США Джо Байдена навряд чи витратить усі решту 5,6 млрд доларів, які Конгрес виділив на відправлення зброї та іншої військової допомоги Україні.

Крім того, Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає нову макрофінансову допомогу Євросоюзу на 18,1 млрд євро в межах кредиту G7. Перший транш допомоги очікується в січні 2025 року.

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