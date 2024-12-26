"Допоможе вирівняти ситуацію на фронті": Зеленський заявив про збільшення допомоги від США

Президент акцентував увагу на тому, що військова допомога від партнерів допоможе зменшити темп російських штурмів.

https://glavred.net/ukraine/pomozhet-vyrovnyat-situaciyu-na-fronte-zelenskiy-zayavil-ob-uvelicheniya-pomoshchi-ot-ssha-10625462.html Посилання скопійоване

Зеленський заявив про збільшення допомоги від США / Колаж: Главред, фото: US Army, https://t.me/V_Zelenskiy_official

Постачання військової допомоги від США в Україну збільшуються, що допомагає вирівняти ситуацію на фронті. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

Завдяки підтримці партнерів, українські військові зможуть збити темп російських штурмів.

"Фронт. Забезпечення. Дуже важливо, що зараз Сполучені Штати збільшують постачання. Це потрібно, щоб вирівняти ситуацію. Я вдячний нашим партнерам. І темп постачання має стати таким, щоб збити темп російських штурмів", - зазначив Зеленський.

відео дня

Наразі Україна потребує сильної позиції для дипломатії. Зеленський акцентував увагу на тому, що кожен підрозділ і кожна бригада наближають мир. Він подякував військовим багатьох бригад за стійкість і сміливість.

"Також хочу відзначити зараз усіх наших воїнів, які завдають далекобійних ударів по території Росії. І в нас є правильні, потрібні результати у знищенні саме військової інфраструктури ворога, і тільки такий: Україна захищається від агресії, і наші удари спрямовані виключно на військові цілі", - додав президент.

Військова допомога Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, за останні п'ять тижнів керівництва Джо Байдена Білим домом США здійснюють "історичну спробу" щодо збільшення постачання зброї Україні. Зазначається, що в Україну відправлять сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет, сотні одиниць бронетехніки та іншу допомогу.

The New York Times із посиланням на високопоставленого чиновника з Міністерства оборони повідомляє, що адміністрація президента США Джо Байдена навряд чи витратить усі решту 5,6 млрд доларів, які Конгрес виділив на відправку зброї та іншої військової допомоги Україні.

Крім того, Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає нову макрофінансову допомогу Євросоюзу на 18,1 млрд євро в межах кредиту G7. Перший транш допомоги очікується в січні 2025 року.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред