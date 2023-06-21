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Байден назвав Сі Цзіньпіна "диктатором": той обурився через збиття шпигунської кулі

Юлія Куришко
21 червня 2023, 11:59 оновлено 21 червня, 12:07
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Голова КНР Сі Цзіньпінь був незадоволений, що США збили шпигунську кулю.
Байден назвав Сі Цзіньпіна 'диктатором': той обурився через збиття шпигунської кулі
Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Президент США Джо Байден назвав лідера КНР Сі Цзіньпіна "диктатором", коли розповідав про його реакцію на збитий китайський розвідувальний аеростат.

За словами американського президента, Сі Цзіньпін сильно обурився, коли США вирішили збити аеростат. Про це Байден сказав у Каліфорнії під час виступу на заході зі збору коштів на свою передвиборну кампанію, передає "Європейська правда".

"Причина, чому Сі Цзіньпін дуже обурився, коли я збив ту повітряну кулю зі шпигунським обладнанням, полягає в тому, що він не знав, що вона там була. Ні, я серйозно. Це те, що дуже засмучує диктаторів, коли вони не знають, що сталося", - зазначив Байден.

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Він додав, що аеростат збився з курсу і не мав пролітати там, де її збили, а Сі Цзіньпін про це не знав.

"Коли кулю збили, він був дуже збентежений. Він заперечував, що вона взагалі була там", - сказав Байден.

Візит Блінкена до Китаю

Нагадаємо, що глава американського Держдепу Ентоні Блінкен зустрівся із головою КНР Сі Цзіньпіном. Стали відомі підсумки зустрічі Блінкена і Сі. Вашингтон проти будь-яких дій на китайському півдні, до яких могла б вдатися одна зі сторін. Водночас США виконують свої зобов'язання перед Тайванем як союзник.

Китай не постачатиме Росії зброю. Стало зовсім очевидно, що для Китаю хороші відносини зі США мають явний пріоритет, перед відносинами з Росією.

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