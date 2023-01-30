"Нічого не заборонено": Макрон заговорив про передачу авіації Україні

Україна просить міжнародних партнерів передати бойові літаки, які необхідні для знищення ворога і звільнення нашої землі. Президент Франції Еммануель Макрон заговорив про передачу Україні таких літаків. Про це повідомляє BFM TV.
Він акцентував увагу на тому, що в передачі авіації Україні "немає нічого забороненого". Військова допомога не є тією, яка може призвести до ескалації на фронті або до "ослаблення французької армії".
"Ми будемо розглядати це в кожному конкретному випадку", - сказав Макрон.
Винищувачі F-16 для України
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава готова буде надати Україні винищувачі F-16. За словами польського прем'єра, передача бойових літаків буде здійснюватися, швидше за все, в координації з країнами-партнерами по Північноатлантичному альянсу.
Військовий експерт Роман Світан вважає, що на наступній зустрічі в Рамштайні, яка запланована на середину лютого, буде розглядатися питання передачі Україні бойових літаків і вертольотів. На його думку, Києву, ймовірно, дадуть середню модифікацію винищувача - F-16C/D.
Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Україна в майбутньому має намір повністю замінити парк своїх військових літаків. Замість старих радянських бойових машин ПС планують закупити F-16. Можуть створити мінімум 5 повітряних бригад.
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