Байден і Макрон разом перевірять, як Росія відводить війська від кордонів України

Байден поспілкувався з Макроном / Reuters

Лідери США і Франції Джо Байден та Еммануель Макрон провели телефонну розмову 15 лютого. Президенти домовилися перевірити заяви Росії про про відведення своїх військ від кордонів України, повідомляє видання AFP News.

За даними видання, бесіда Байдена і Макрона тривала близько години. Президенти підкреслили важливість збереження координації дій щодо Росії на тлі існуючих загроз безпеці.

Байден і Макрон дійшли згоди щодо необхідності перевірити твердження Росії про те, що вона починає відводити свої війська від кордонів з Україною.

Можливе вторгнення Росії в Україну

Видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися в найближчу середу, 16 лютого.

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван також заявив, що Російська Федерація може почати вторгнення в Україну під час проведення Олімпійських ігор у Пекіні — напад може статися до 20 лютого.

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Президент США Джо Байден під час відеоконференції з лідерами країн ЄС і НАТО також назвав передбачуваною датою вторгнення Росії в Україну 16 лютого.

З позицією президента США не погодився Брюссель і Лондон. Як пише Politico, представник Великобританії сказав, що у них "інша інтерпретація" розвідданих на 16 лютого і, загалом, в Європі "інша картина" того, що відбувається.

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